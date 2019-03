Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia se refera la modificarile introduse de un proiect de Ordonanta de Urgenta (OUG) publicat marti seara pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) si care vizeaza modificarea principalelor acte normative in materie de creditare: OUG nr. 50/2010 privind creditele de consum si OUG nr. 52/2016…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta…

- Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a urcat marți la 3,12% pe an, de la 3,10% pe an luni, potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României (BNR).La începutul acestui…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat marti cu 0,06 puncte procentuale fata de valoarea de marti, pana la 3,25% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui…

- Toți indicii ROBOR importanți au revenit miercuri pe creștere, dupa o zi de stagnare, iar trei dintre aceștia au înregistrat un avans important, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR). Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculeaza costul creditelor…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,03 puncte procentuale, la 2,99% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Este cea mai mică valoare din ultimele şase luni a…

