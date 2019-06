Stiri pe aceeasi tema

- 1.600 elevi din anii terminali, cursanti si studenti (din care 450 din zona rurala), vor fi sprijiniți sa urmeze cursuri universitare și sa-și dezvolte competențele de antreprenori. Finanțarea va fi asigurata printr-un proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, in valoare de 1,66 mil.…

- In perioada 4 – 5 iunie 2019, la București, Comisia Europeana va organiza cea de-a cincea conferința anuala privind instrumentele financiare finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). Principalul obiectiv al conferinței este diseminarea informațiilor referitoare la instrumentele…

- 15 aprilie. 3 Directorii agențiilor care gestioneaza programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate au dezbatut, la București, armonizarea perspectivelor naționale. 3 Nouazeci de reprezentanți din partea a 54 de agenții naționale din 35 de țari in care funcționeaza Programul european Erasmus+…

- Romanii vor achiziționa cu 20% mai multe stații de incarcare electrice in 2019, estimeaza Dan Tudose, manager și acționar majoritar E-acumulatori.ro, unul din cele mai vechi magazine online de produse electrice din Romania. “Potrivit datelor statistice, in țara noastra circula, in prezent, 1.100 de…

- Uniunea Internationala Impotriva Tuberculozei a propus, in 1982, ca 24 martie sa fie recunoscuta oficial ca zi internationala dedicata eradicarii tuberculozei, pentru ca la aceasta data, in 1882, bacteriologul german Robert Koch a informat oficial comunitatea stiintifica internationala ca a descoperit…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut vineri o intrevedere cu presedintele Camerei Deputatilor a Republicii Cehe, Radek Vondracek, in cadrul vizitei oficiale desfasurate de catre demnitarul roman in aceasta tara. Premierul Romaniei și-a exprimat satisfacția pentru realizarea intrevederii cu oficialul…