Impertinenta lui Mark Rutte... Autor: Adrian NASTASE ...sau de ce am tinut cu Tottenham in meciul cu Ajax. Premierul Olandei, in vizita in Romania, a avut o atitudine incalificabila prin raspunsul pe care l-a dat referitor la intrarea Romaniei in Spatiul Schengen. M-as fi bucurat insa ca vreun lider din Romania (desigur nu ma gandesc la Klaus Iohannis) sa-l seminarizeze pe Rutte in legatura cu „statul de drept” din Olanda. Si ar fi putut apoi sa-i spuna ca „statul de drept olandez” e singurul, in Europa, care interzice orice control de constitutionalitate judecatoresc si, de asemenea, nu e „dotat” nici cu o Curte Constitutionala,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

