Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Australia și Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenințari cu bomba primite prin e-mail de mai mulți cetațeni, au anunțat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenințari similare au fost facute in Statele Unite și in Canada, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Avand…

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Australia si Noua Zeelanda investigheaza mai multe amenintari cu bomba primite prin e-mail de mai multi cetateni, au anuntat oficialii serviciului de securitate cibernetica, dupa ce amenintari similare au fost facute in Statele Unite si in Canada, relateaza Reuters.

- Inevitabila modernizare a retelelor telecom a adus in prim plan o problema pe care Statele Unite o considera foarte importanta: integrarea de echipamente ale caror producatori ar putea fi controlate de guvernul din China. Astfel, SUA, Australia si Noua Zeelanda au refuzat deja sa lucreze cu Huawei pentru…

- Campania Statelor Unite impotriva Huawei pare sa dea rezultate. Dupa ce Australia a impiedicat companiile telecom sa foloseasca echipamente Huawei pentru modernizarea infrastructurii cu antene 5G, guvernul din Noua Zeelanda a luat o decizie similara. In cazul de fata, compania care a primit aceasta…

- O alianța numita "Cinci ochi”, formata din Noua Zeelanda, Australia, Marea Britanie, Statele Unite și Canada iși concentreaza eforturile pentru protecția informațiilor sensibile din domeniul...

- Cele mai bune țari in care poți trai și lucra sunt in acest an Singapore, Noua Zeelanda, Germania, Canada și Bahrain, arata un studiu realizat de banca de investiții HSBC, care puncteaza țarile in funcție de dezvoltarea economica, experiențele pe care le ofera și viața de familie, scrie Mediafax.Topul…