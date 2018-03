Imperiul miliardarului de la Roșia Montană se prăbușește Compania este acuzata ca ar fi orchestrat o schema de mituire a unor oficiali pentru a castiga un contract in vestul Africii. Un tribunal din Guernsey, unde BSG Resources este inregistrata, a aprobat cererea companiei sa fie condusa de un administrator independent. Malcom Cohen, parneter la firma de consultanta BDO, care se va ocupa de administrarea firmei lui Steinmetz, a declarat ca, daca se iau in calcul datoriile firmei, BSGR este insolventa, potrivit FT. Potrivit acestuia, noul statut al firmei inseamna ca BSGR se va bucura de acum de o scutire temporara de orice actiuni in justitie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

