Impas in dosarul care are ca obiect anularea unei hotarari de consiliu local prin care a fost aprobat un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), de care bistrițeanul Leon Iloaie avea nevoie pentru a obține autorizația de construire a unui imobil in str. Stefan cel Mare. Expertul care a intocmit raportul de expertiza in cauza a anunțat instanța ca a cerut suspendarea temporara, din motive obiective. In incercarea de a-l inlocui, instanța a aflat ca nu are variante, deoarece și ceilalți experți urbaniști, atat la nivelul Tribunalului Bistrița-Nasaud, cat și la nivelul Ministerului Justiției sunt suspendați…