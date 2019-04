In Japonia va fi organizat un ritual traditional la Palatul Imperial din centrul orasului Tokyo, pe 30 aprilie, in timpul caruia imparatul Akihito va renunta la tron, dupa o domnie de 30 de ani.

In cadrul ceremoniei, imparatul nipon, in varsta de 85 de ani, va purta o tinuta traditionala si va semnala stramosilor decizia lui de abdicare. Aceasta va fi prima abdicare inregistrata in Japonia dupa ce imparatul Kokaku a renuntat la tron in 1817.

Akihito a preluat tronul pe 8 ianuarie 1989 la varsta de 55 de ani, dupa moartea tatalui sau, imparatul Hirohito, in numele caruia Japonia…