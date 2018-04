Stiri pe aceeasi tema

- Doua jucatoare care au dezamagit in startul sezonului, Jelena Ostapenko si Sloane Stephens, se vor duela cu trofeul de la Miami pe masa! Ostapenko a depasit o perioada neagra si s-a calificat in ultimul act dupa ce a trecut lejer de Danielle Rose Collins, urmand sa o infrunte in finala pe Stephens,…

- Echipa antrenata de Razvan Lucescu a aflat in urma cu doar cateva minute decizia Comisiei de Disciplina din fotbalul grec. PAOK a fost sanctionata dur dupa ce meciul cu AEK a fost intrerupt pe final, atunci cand rusul Ivan Savvidis a intrat pe teren cu o arma. Astfel, clubul din Salonic a pierdut…

- Adrian Mihalcea, unul dintre secunzii lui Cosmin Contra, a analizat la ProSport LIVE victoriile echipei nationale in fata Israelului si a Suediei. "Tricolorii" au invins cu 2-1 in prima partida amicala, iar aseara in fata nordicilor s-au impus cu 1-0. "Am schimbat atitudinea jucatorilor,…

- Portarul Andrei Vlad si-a aratat regretul pentru ratarea calificarii la Euro 2018, Romania fiind invinsa pe final de catre Ucraina. Andrei Vlad a avut o mare parte din vina in faza ce a dus la marcarea primului gol al celor din Ucraina, in minutul 84, Safronov aducand egalarea.…

- Giani Kirita, campion cu echipele Dinamo Bucuresti si Bursaspor, a generat o situatie iesita din comun! Consililul National al Audiovizualului (CNA) a primit nu mai putin de 700 de plangeri care il vizeaza pe fostul capitan din Stefan cel Mare. CNA a primit 700 de plangeri din…

- Gazonul de noul stadion al Craiovei a fost deplorabil, iar presa suedeza s-a intrecut in ironii la adresa terenului pe care nationala lor a pierdut amicalul cu Romania. "Datele recente furnizate de Eurostat sunt remarcabile: Romania este a treia tara din Uniunea Europeana ca numar…

- In aceste zile, in Romania, se desfașoara Turul de Elita Under 19, la care participa Romania, Serbia, Ucraina și Suedia. Vremea nefavorabila din aceste zile a obligat ingrijitorii arenei "Ilie Oana" din Ploiești la eforturi uriașe pentru a putea asigura un cadru optim de desfașurare pentru cele doua…

- Pareau fericiți, dar aparențele inșala! Inca un divorț de rasunet vine din lumea mondena, scrie presa de specialitate. Este vorba despre ruperea cuplului Bobby Paunescu, patronul televiziunii B1 TV, si Alice Peneaca, top-model. Ea a stat mai mult in America de cand s-a maritat, iar el s-a ocupat…

- Jurnalistul Victor Ciutacu explica, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO, de ce a dat in judecata Parchetul General si pe conducatorul institutiei, Augustin Lazar. Ciutacu solicita daune morale de 100.000 de euro dupa ce a fost chemat la audieri la Parchet si, ulterior, dupa clasarea dosarului,…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a intalnit cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, luni, pentru a cincea oara in ultimul an. In timpul intalnirii, Trump a avertizat ca nu va fi pace daca palestinienii nu se vor intoarce la negocieri, scrie Haaretz.Presedintele si sotia sa…

- Așadar, duminica seara, un moment inedit s-a desfașurat in studioul Antena 3, in emisiunea Danei Chera. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, și-a deschis servieta, de care a declarat ca nu se desparte niciodata, aratandu-i jurnalistei Chera ce se ascunde in ea. „Am tot ce trebuie ca sa raspund…

- Federația Romana de Fotbal a luat o decizie de ultim moment in contextul temperaturilor extreme și a ninsorilor cu care se confrunta Romania in aceste zile. Astfel, duelul de miercuri din sferturile Cupei Romaniei dintre FC Botoșani și Poli Iași a fost amanat, anunța TV Digi Sport. ...

- Ilie Dumitrescu si Gabi Balint nu l-au menajat pe antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, dupa dezastrul din partida cu Lazio, din Liga Europa. Italienii au castigat cu 5-1 si s-au calificat in optimile competitiei. In tur, echipa lui Gigi Becali castigase cu 1-0. "Dupa ce nu iti…

- Presedintele de onoare al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, crede ca elevii lui Dica se vor impune fara probleme diseara, de la ora 20.45, in marele derby cu Dinamo. "Cu Lazio a fost un joc cam asemanator cu cel pe care l-am facut cu Ajax sau Chelsea. Avem un lot foarte valoros…

- Ion Craciunescu a anunțat ca emigreaza, daca Razvan Burleanu caștiga alegerile de la FRF. Fostul arbitru Ion Craciunescu, 67 de ani, a declarat ca va parasi definitiv Romania, in cazul in care Burleanu caștiga un nou manadat la președinția FRF. ”Am luat o decizie importanta. In cazul in care Burleanu…

- "Mi-era un pic rusine sa-I cer eu, m-a ajutat Darren. Iar cu tatal lui s-a intamplat, a venit pe moment. Ne-am intalnit si mi-a spus: "Am auzit ca ti-a fost rusine sa ii ceri lui Roger poza". I-am zis ca vreau sa fac si cu dumneavoastra una si am facut. A fost un moment si cred ca este singurul cu care…

- Chris Evert, una dintre cele mai mari jucatoare de tenis din istorie si o sustinatoare declarata a Simonei Halep, a dezvaluit de i-a transmis Darren Cahill inaintea finalei pe care romanca a pierdut-o la Australian Open in fata lui Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Antrenorul ustralian…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, joi, ca a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative, dintre care trei reprezinta prioritati. Acestea vizeaza acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati,…

- Anul 2031 aduce cozi mari la lanțul de librarii patronat de Codrin Ștefanescu. Se lanseaza cartea „Otrava cu maner” a nonagenarului Pavel Coruț, o analiza fina despre cum ar fi aratat Romania daca al 11-lea Guvern Dragnea nu ar fi interzis in țara orice activitate finanțata de George Soros, stabilit…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…