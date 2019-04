IMPACTUL GDPR – SUNTEM CU ADEVĂRAT PREGĂTIȚI? CONFERINȚA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 7 MAI 2019-BAIA-MARE-HOTEL MARA-ORA 15.00-17.00-INTRAREA LIBERA! DPO PCA &IC Consulting sprijina mediul de afaceri prin organizarea de evenimente menite sa sublinieze importanța și impactul noului Regulament de protecție a datelor cu caracter personal (GDPR) asupra mediului de afaceri, dar și asupra fiecaruia dintre noi. Te așteptam pe 7 mai la Hotel Mara din Baia-Mare, intre orele 15.00-17.00, sa afli cat de importante au devenit datele cu caracter personal, despre impactul pe care GDPR il are asupra organizației din care faci parte, pașii de… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datorita interesului crescut pentru cursul de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, vine in sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui curs de instruire. Acesta va avea loc in data de 22 aprilie 2019, in interval…

- In data de 9 aprilie 2019, la sediul Autoritații Electorale Permanente (AEP) a avut loc, sub conducerea președintelui Autoritații, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, o noua intalnire cu reprezentanții institutiilor nationale cu atributii in organizarea si desfasurarea alegerilor, asigurarea securitatii…

- Odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) practicile internaționale obliga entitațile juridice sa se perfecționeze, sa angajeze specialiști in protecția datelor cu caracter personal și totodata, sa implementeze noi proceduri cu respectarea…

- Datorita interesului crescut pentru cursul de „Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad, vine in sprijinul companiilor și instituțiilor publice prin organizarea unui curs de instruire. Acesta va avea loc in 25 martie 2019, in interval orar…

- Joi, de la ora 16:00, in Amfiteatrul Facultații de Litere din Baia Mare, va avea loc o conferința din domeniul de busines. Nicolae Onțiu, fondatorul campaniei One IT din Baia Mare va prezenta primii sai pași in business. Ca sa aflați mai multe despre el și povestea din spatele succesului sau va așteptam…

- In bugetul pe 2019 au fost alocate peste 18 milioane lei in vederea realizarii unor investitii la Complexul Sportiv National “Lascar Pana”. Banii sunt insa blocati dupa ce presedintele Klaus Iohannis a atacat Legea Bugetului la Curtea Constitutionala. ”La finalul anului 2018 am reusit sa alocam primii…

- Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava organizeaza, pe parcursul a noua saptamani, un curs postunivesitar de formare pentru profesia de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Cursul, constand in prelegeri, analize, studii…

- Numele, prenumele, numarul de telefon, adresa de domiciliu, cea de e-mail, informația cu privire la salariu, rechizitele bancare, numarul de inmatriculare al mașinii, dar și orice alta informație cu ajutorul careia putem identifica o persoană fizică sunt date cu caracter personal. Publicarea acestora…