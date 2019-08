Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cerneala, acele: o echipa internationala de cercetatori a aratat ca particule metalice din acele utilizate la realizarea tatuajelor pot migra in organism, riscand sa provoace alergii, relateaza marti AFP. 'Particule de crom si nichel provenind din abraziunea acelor pentru tatuaje…

- Doua femei și un barbat au ademenit un turist intr-o padure din Baile Felix, sub pretextul unei partide de amor in grup, insa l-au jefuit. Aceștia, insa, au fost prinși la scurt timp dupa ce polițiștii au fost alertați.

- F. T. La sfarșitul saptamanii (sambata, 10 august), in jurul orei 18.00, o patrula din cadrul Detașamentului de jandarmi Sinaia, aflata in patrulare in zona Babele -Sfinx, a gasit un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani, accidentat, dupa ce a cazut de pe o stanca. Potrivit unui comunicat de presa…

- In urma perchezițiilor desfașurate in aceasta dimineața la domiciliul unui barbat acuzat de camatarie, santaj si amenintare, s-a dispus masura reținerii pe o perioada de 24 de ore fața de un barbat in varsta de 57 de ani. Stirea initiala: In aceasta dimineața, politistii din Campina…

- Pompierii din cadrul ISU Prahova au fost solicitati, sambata, sa intervina in comuna Provita de Jos pentru a recupera din albia paraului un barbat care cazuse in apele involburate. Omul era baut si nu a mai avut forta sa se salveze.