Impactul condimentelor asupra sanatatii tale Condimentele sunt utilizate des in bucatarie pentru a oferi un plus de savoare mancarurilor. Dincolo de aceasta aroma pe care o ofera preparatelor, trebuie stiut ca ele prezinta foarte multe beneficii asupra sanatatii organismului. Proprietatile benefice ale condimentelor • Scortisoara. Este utila pentru ameliorarea durerilor de artrita, scade nivelul zaharului din sange, al trigliceridelor , colesterolului „rau” si total, chiar si in cazul pacientilor diagnosticati cu diabet zaharat de tip 2 . • Chimenul. Acesta este bogat in magneziu si fier, fiind utilizat cu succes in cazul unor afectiuni… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

