- Educația nu va primi 6% din produsul intern brut pana in 2021, iar cercetarea științifica nu va avea 1% din PIB, conform noului proiect de Ordonanța de Urgența publicat de Ministerul Finanțelor Publice.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, in consultare publica, proiectul de Ordonanța de Urgența care introduce mai multe masuri ce urmeaza a fi aplicate de anul viitor. O parte dintre cestea au fost anunțate de Eugen Teodorovici intr-o declarație publica.

- "Vom regla prin ordonanta de urgenta daca va fi nevoie. Nu Legea pensiilor, anumite reglaje. Daca vor trebui facute, le vom regla prin ordonanta de urgenta... Majorarea punctului de pensie poate trece prin orice reglementare legala: fie ordonanta, fie lege, fie hotarare de guvern. Vom vedea, vom…

- Comisia Europeana monitorizeaza cu atentie impactul bugetar al noilor masuri fiscale care vor fi luate de guvernul francez, a declarat vicepresedintele executivului comunitar Valdis Dombrovskis, relateaza Reuters si AFP. "Monitorizam indeaproape noile masuri potentiale care au fost anuntate, dar nu…

- Senatorul USR Florina Presada a criticat miercuri un proiect de ordonanta de urgenta care s-ar afla in circuitul de avizare in Guvern si care ar include masuri de austeritate necesare pentru incadrarea intr-un deficit bugetar de 3%. "Am vazut in cursul zilei de astazi un proiect de ordonanta de urgenta…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice (MFP), a spus, marți seara, ca ministerul pe care-l conduce a calculat impactul bugetar al Legii pensiilor, scrie Mediafax.„Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finanțe și maine, in ședința de Guvern, ca maine va fi ședința de Guvern, nu joi,…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat sambata o Ordonanta de Urgenta pentru scaderea TVA de la 9% la 5% pentru serviciile de restaurant si de catering, cazare si activitati sportive, recreative si distractive, asa cum a declarat recent ministrul de resort Eugen Teodorovici. "Saptamana viitoare…

- Tudorel Toader a declarat joi ca s-a aprobat Ordonanta de Urgenta care vizeaza insolventa, iar in cadrul conferintei, intrebat daca s-a impacat cu ministrul Finantelor, ministrul Justitiei a precizat ca „acum in momentul acesta”, fiind replicat de Teodorovici cu „pana la urmatorul aviz”.