Impact violent între un autoturism și un camion, pe DN6. Un bărbat a murit Un grav accident de circulație a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN 6, in zona localitații Gavojdia. In urma impactului violent dintre un autoturism și un camion, un barbat (șoferul autoturismului) și-a pierdut viața, ramanand captiv intre fiarele contorsionate ale mașinii. Se pare ca șoferul camionului a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure, pentru a intra pe un drum lateral. In plus, in urma verificarii cu alcooltestul, a rezultat ca avea o alcoolemie de 1,28 mg/l/alcool in aerul expirat. In cauza se efectueaza cercetari intr-un dosar penal. … Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

