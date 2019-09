Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit pe bulevardul Traian din Baia Mare dupa ce un barbat a sesizat 112 ca a auzit un zgomot iar apoi a observat doua persoane cazute. Un baimarean de 38 de ani, decedat, a fost transportat la morga spitalului, iar fratele sau de 35 de ani, ranit grav, a fost transportat la spital…

- Un accident rutier a fost anuntat cu putin timp in urma in Baia Mare, pe Bd. Independentei. Potrivit primelor informatii, sunt implicate trei masini. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si pompieri. Vom reveni cu informatii despre cum s-a petrecut evenimentul rutier. Source

- Pompierii satmareni au intervenit pentru descarcerarea și extragerea unei victime rezultate in urma unui accident rutier produs astazi, in jurul orei 12:55, pe raza localitații Botiz. Victimele, șoferul autoturismului și pasagerul din dreapta au fost preluate in stare de conștienta și transportate la…

- In aceste momente s-a petrecut un accident grav de circulație in Baia Mare. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un gard. Actualizare: In urma accidentului, o persoana a fost ranita și a avut nevoie de ingrijiri medicale. Gardul casei a fost distrus in totalitate,…

- Sambata dimineața, șoferul de 36 de ani din Baia Mare, județul Maramureș, conducea un BMW dinspre Cluj-Napoca spre Dej. Omul era singur in mașina, iar la curba de la intrarea in oraș, mașina a mers tot inainte, a parasit șodseaua pe partea stanga, a lovit un barbat de 79 de ani, aflat pe trotuar, iar…

- In dimineata zilei de vineri, 12 iulie, o masina, care nu a oprit la trecere, a fost spulberata la Fersig de acceleratul Baia Mare – Bucuresti. Apelul pe 112 a fost primit la ora 7.11. In urma coliziunii, soferul a fost proiectat in afara BMW-ului pe care il conducea, ranile suferite fiind incompatibile…

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp in urma in Recea. Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate 4 autoturisme implicate, rezultand 2 victime. La fata locului intervin echipaje: TIM, EPA si SAJ Baia Mare. La fata locului au fost gasite 3 victime, dintre care 2 au refuzat…

