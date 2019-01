Impact mortal. Un mort și trei răniți după două autoturisme s-au ciocnit frontal O persoana a murit si alte patru au fost ranite, intre care un copil de zece ani, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sambata, pe DN 79 Arad – Oradea, in judetul Arad. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, unde masina s-a izbit de un autovehicul care circula regulamentar din sens opus. Vezi: Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada. Avion din Budapesta, plecare pe 29 ianuarie! In cele doua masini se aflau cinci persoane, iar unul dintre soferi a murit in urma… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

