- Accident mortal cumplit, in aceasta dimineata, la Micalaca, in municipiul Arad. O soferita care nu a acordat prioritate a lovit in plin un microbuz, in urma impactului un pasager fiind aruncat prin parbriz. Omul a murit pe loc. Filmul accidentului: Soferita unui Opel nu a respectat indicatorul cedeaza trecerea,…

- Un barbat si-a pierdut viata, iar alte doua persoane au fost ranite, marti dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate un autoturism si o dubita de marfa, pe o artera rutiera din municipiul Arad. Tragedia a avut loc dupa ce o femeie a iesit de pe o strada secundara pe Calea Renasterii…

O soferita n-a dat prioritate si l-a ucis, intrand in dubita in care era pasager barbatul. Un barbat si-a pierdut viata, iar alte doua

- Un accident cumplit a avut loc, vineri, in localitatea Sacalaz din județul Timiș. O femeie in varsta de 65 de ani a murit, iar un copil in varsta de 5 ani a fost ranit și transportat la spital, dupa ce un șofer nu a acordat prioritate mașinii in care se aflau.

- O șoferița a ajuns la spital in urma unui accidnt petrecut pe DJ 711, la Baleni. Femeia, in varsta de Post-ul DJ 711 – Șoferița ranita, dupa ce nu ar fi acordat prioritate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O persoana a murit si alte patru au fost ranite, intre care un copil de zece ani, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, sambata, pe DN 79 Arad – Oradea, in judetul Arad. Potrivit primelor informatii furnizate de politisti, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a intrat pe…

- Doua masini au fost puternic avariate in urma unui eveniment rutier petrecut intr-o intersectie aglomerata din Galati. O femeie de 35 de ani nu s-a asigurat la intrarea in intersectie si a lovit in plin cu masina pe care o conducea un alt autovehicul care circula regulamentar.

- Un accident rutier mortal a avut loc joi seara pe un drum din județul Iași. Printr-un apel la numarul unic 112, medicii ieșeni au fost anunțați despre producerea unui accident de circulație in localitatea Lețcani, din județul Iași.