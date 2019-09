Stiri pe aceeasi tema

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, județul Galați, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ,,Dispeceratul ISU-SAJ a…

- Potrivit IPJ Galati, accidentul a avut loc vineri pe DJ 251, la Slobozia Conachi, in judetul Galati. Surse apropiate anchetei sustin ca, potrivit primelor informatii, se pare ca transportorul blindat ar fi ramas fara frane si a iesit de pe sosea, oprindu-se intr-un sant. Aceleasi surse spun ca soferul…

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ‘Dispeceratul ISU-SAJ a fost anuntat vineri,…

- Un transportor blindat al Armatei a fost implicat vineri intr-un accident produs pe raza localitatii Slobozia Conachi, județul Galați, accident in urma caruia un militar aflat in vehicul a suferit un traumatism cranio-cerebral, potrivit informatiilor furnizate de ISU Galati. ,,Dispeceratul ISU-SAJ a…

- Un transportator al Armatei a fost implicat intr-un accident pe raza localitații Slobozia-Conachi din județul Galați. La fața locului au sosit echipaje ale poliției, ambulanțe ale SMURD și Serviciului de Ambulanța Județean.

- Un transportator al Armatei a fost implicat intr-un accident pe raza localitații Slobozia-Conachi din județul Galați. La fața locului au sosit echipaje ale poliției, ambulanțe ale SMURD și Serviciului de Ambulanța Județean.

- Accident spectaculos la Slobozia Conachi, in județul Galați, unde un transportor blindat al Armatei a fost scapat de sub control, a rupt mai mulți stalpi de pe marginea șoselei și a fost la un pas sa distruga o casa, oprindu-se in gardul gospodariei. Accidentul s-a produs vineri dupa amiaza. Din primele…

- Un transportor blindat al Armateri a fost implicat, vineri, intr-un accident pe raza localitații Slobozia Conachi din județul Galați. Din primele informații, vehiculul militar ar fi ramas fara frane, a parasit șoseaua și s-a oprit intr-un șant. Șoferul este ranit.Potrivit IPJ Galați, accidentul…