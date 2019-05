Impact între un autoturism şi un autobuz, soldat cu rănirea unui tânăr din Iași Un tanar de 25 de ani a fost ranit, vineri dimineata, dupa ce soferul unui autoturism din Iasi nu a acordat prioritate unui autobuz de calatori la intersectia DN 2 cu DJ 23 K, pe raza localitatii buzoiene Maracineni. In giratoriul de la Autorolla, un autobuz care se indrepta spre Buzau, condus de un buzoian de 40 de ani, a fost acroșat un autoturism condus de un barbat de 50 de ani, din Iași, care venea dinspre Rm. Sarat și care nu i-ar fi acordat prioritate autobuzului. In urma coliziunii, fiul acestuia, un tanar de 25 de ani, din Iași, pasager in autoturism pe scaunul din dreapta fața, a necesitat… Citeste articolul mai departe pe stiridebuzau.ro…

