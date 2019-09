Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 14 august, localnicii de pe strada Independentei, de la numerele 6, 8, 10 si 12, din Baia Mare raman fara apa potabila in intervalul orar 09.00-14.00 ca urmare a lucrarilor de inlocuire a unui hidrant defect. Informatii furnizate de SC VITAL SA The post Vital: Intreruperea apei potabile pe…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, in Baia Mare, la intersectia Bd. Bucuresti cu Bd. Republicii. Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme, rezultand 2 victime. In urma impactului, una dintre masini a ajuns cu rotile in sus. Source

- Un accident rutier a anuntat ISU Maramures cu putin timp in urma, in localitatea Tisa, la intrarea dinspre Sighetu Marmatiei. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier au fost implicate doua 2 autoturisme implicate, rezultand un ranit usor. La fata locului s-au deplasat echipaje de prim ajutor…

- In dupa-amiaza zilei de vineri un accident rutier a avut loc la ieșirea din Baia Mare catre Recea. In evenimentul rutier au fost implicate trei masini și a rezultat o victima. La fata locului s-au deplasat echiaaje de intervenție si de politie. Vom reveni cu amanunte despre cum s-a petrecut accidentul…

- Vineri, 12 iulie, in jurul ore 16.00, la iesirea din Baia Mare, spre Recea, s-a petrecut un accident rutier. Au fost implicate trei autoturisme, rezultand o victima. Informatii furnizate de ISU Maramures. Vlad HERMAN The post Accident rutier cu trei masini implicate si o victima, la iesire din Baia…

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp in urma in Recea. Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate 4 autoturisme implicate, rezultand 2 victime. La fata locului intervin echipaje: TIM, EPA si SAJ Baia Mare. La fata locului au fost gasite 3 victime, dintre care 2 au refuzat…

