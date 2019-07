Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp in urma in Recea. Din primele informatii, in evenimentul rutier au fost implicate 4 autoturisme implicate, rezultand 2 victime. La fata locului intervin echipaje: TIM, EPA si SAJ Baia Mare. Source

- O mașina a fost proiectata in gardul unei case, in urma unui accident produs, luni, in localitatea Recea, din județul Olt. In accident au fost implicate doua mașini, iar șoferul uneia dintre ele a fost ranit și transportat la spital, potrivit mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Olt,…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, pe bd. Independentei din Baia Mare. Potrivit informatiilor primite de la ISU Maramures, in evenimentul rutier au fost implicate trei masini, rezultand trei victime, neincarcerate. SAJ si SMURD au transportat trei persoane la spital. Vom reveni cu…

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, pe bd. Independentei din Baia Mare. Potrivit informatiilor primite de la ISU Maramures, in evenimentul rutier au fost implicate trei masini, rezultand doupa victime, neincarcerate. Vom reveni cu detalii despre cum s-a petrecut accidentul Source

- În jurul orei 12, în localitatea Urișor din județul Cluj, un barbat de 76 de ani din Piatra Neamț conducea spre Dej. Nu a fost suficient de atent, nu a pastrat distanța suficienta fața de mașina din fața sa, intrând în coliziune fața-spate cu aceasta. Mașina, care era condusa…

- Un eveniment rutier s-a petrecut la intrarea in Lapusel. Potrivit primelor informatii, au fost implicate. trei autoturisme si un autocar. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, constienta. Din cauza accidentului, coada de masini se intinde pana la intrarea in Recea dinspre oras. Source

- Un eveniment rutier s-a petrecut la intrarea in Lapusel. Potrivit primelor informatii, au fost implicate. trei autoturisme si un autocar. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, constienta. Din cauza accidentului, coada de masini se intinde pana la intrarea in Recea dinspre oras. Source

- In urma cu puțin timp, un accident de circulație a avut loc la iesirea din Baia Mare spre Recea. Din primele informații, șoferul unui autoturism s-a angajat intr-o depașire riscanta și nu a mai putut sa revina pe banda lui de mers. Vom reveni cu detalii! Source