- Doua persoane și-au pierdut viața pe o șosea ce leaga Oradea de Arad, iar alte doua au fost grav ranite. Tragedia a avut loc joi, seara. Un autovehicul in care se aflau trei persoane a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost puternic, conducatorul auto ramanand incarcerat. Acesta…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si mii de locuinte au ramas fara curent pe coasta de est a SUA, afectata miercuri de o furtuna, a doua in mai putin de o saptamana, au informat autoritatile locale citate vineri de EFE. O femeie de 88 de ani a murit dupa ce un copac s-a prabusit in curtea…

- Un impact frontal intre un automobil Suzuki Swift si un TIR a dus la decesul unui barbat roman de 31 de ani, rezident la Roma, in dimineata zilei de miercuri, scrie rotalianul.com.Tragedia a avut loc pe via Cassia, intre localitatile Sutri si Monterosi. La bordul automobilului Suzuki circula conationalul…

- Impact violent noaptea trecuta pe DN79, drumul ce leaga Aradul de Oradea. Un șofer de 19 ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un pom de pe marginea drumului. Din fericire tanarul nu a fost grav ranit, insa s-a ales cu o sperietura zdravana. „Din primele cercetari efectuate la fața locului,…

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Tragedie pe sosea, duminica dimineata, între Pitesti si Râmnicu Vâlcea. O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite, dupa ce soferul unui autoturism a intrat într-un TIR, anunta centrul infotrafic.

- Cei puțin 35 de oameni și-au gasit sfarșitul intr-un groaznic accident, in Peru, dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia.

- Drama pe sosea. Un mort si cinci raniti, intre care 2 copii. Un autoturism a patruns pe contrasens si s-a izbit frontal de o alta masina. FOTO O persoana a murit, iar alte cinci, intre care doi copii, au fost ranite intr-un accident rutier produs pe DN 7, in zona localitatii Santuhalm din judetul Hunedoara,…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Accident cumplit in județul Timiș. Un copil de șase ani este un stop cardio-respirator, iar trei adulți sunt grav raniți și au ramas incarcerați, in urma unui accident petrecut, vineri seara, pe DJ592, la ieșirea din Buziaș spre Lugoj. UPDATE, ORA 20.05 – Copilul de șase ani, preluat in stop cardio-respirator…

- O fetita de sase ani a murit, iar trei persoane au ramas incarcerate, dupa ce doua masini s-au lovit frontal, vineri seara, pe un drum judetean din Timis, traficul fiind blocat pe ambele sensuri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, joi, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 62 de ani, din Bihor. Numarul persoanele moarte din aceasta cauza a urcat la 31.

- IMAGINI TRAGEDIE IMENSA pe SOSEA. ACCIDENT MORTAL. Doua mașini s-au ciocnit frontal. Cei doi șoferi au ramas incarcerați.VIDEO+FOTO Șoferul unuia dintre automobile a fost declarat decedat la locul accidentului dupa ce a fost resuscitat minute bune. Al doilea șofer implicat in accident se afla in stare…

- Un barbat de 60 de ani si-a gasit sfarsitul in urma unui incendiu ce s-a produs ieri in jurul pranzului. Un incendiu a izbucnit la un atelier de dezmembrari auto ce se afla in localitatea argeseana Bradu. Pompierii au ajuns la fata locului si au incercat sa stinga flacarile, numai ca la un moment…

- Povestea care a impresionat mii de oameni. O femeie din satul Iorjnița si-a pierdut fetita de doar 4 luni, afirmand ca totul s-a intamplat din cauza unui vaccin.Femeia povesteste cu lacrimi in ochi ultimele momente in care si-a tinut copilul in brate.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Soc in lumea sportului mondial! Un cunoscut atlet a incetat din viata la doar 33 de ani in conditii suspecte. Este vorba despre atletul australian Jarrod Bannister care s-a stins din viata subit. Tanarul a fost gasit mort in propria casa.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor…

- Australianul Jarrod Bannister s-a stins din viața joi, la varsta de numai 33 de ani. Acesta a fost gasit fara suflare in apartamentul sau din Olanda. Jarrod Bannister deținea un record național al Australiei la aruncarea suliței, stabilit in anul 2008, potrivit TheGuardian. …

- Accident rutier grav in stanga Nistrului. Un automobil Mercedes a iesit pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un TIR. Potrivit presei din regiune, impactul a fost atat de puternic, incat TIR-ul a fost intors pe sosea.In urma accidentului, soferul masinii Mercedes a murit pe loc.

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Cel mai bogat om de afaceri din Suedia, cu o avere estimata recent de presa suedeza la 65 de miliarde de euro, a murit. Ingvar Kamprad, fondatorul IKEA, a murit la varsta de 91 de ani, dupa o lupta scurta cu o boala grea. Anunțul a fost facut public de compania magnatului. Reprezentanții companiei…

- Era cel mai bogat om din Suedia, insa prefera sa mearga cu metroul. A reclamat o data o factura de 22 de dolari pentru un tuns in Olanda, așa ca s-a dus sa se tunda in țarile slab dezvoltate, precum Vietnam, pentru ca era mai ieftin. Purta numai haine second hand. Acesta era, pe de o parte,…

- Trei oameni au murit sambata in urma unui grav accident rutier produs pe DN7, in apropiere de localitatea Oraștie, judetul Hunedoara. In accident au murit un tanar de 19 ani din Oraștie, fiu al unui agent de poliție, și doi soți de 60 și 59 de ani din județul Alba. Cei trei și-au pierdut viața dupa…

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- Cel putin 11 oameni au murit si alti 46 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a lovit de copaci in regiunea Eskisehir din Turcia, au anuntat, sambata, autoritatile locale, relateaza RTE.

- Furtunile de joi din Germania si Olanda au maturat la propriu copaci, acoperisuri, dar si masinile de pe strada, iar sute de zboruri au fost anulate, dupa ce Aeroportul Schiphol a fost inchis temporar. De asemenea, mai multe morti au fost raportate in urma vanturilor care au batut cu 140 de kilometri…

- Trei persoane au murit, joi, in Olanda, si o persoana in Belgia, din cauza vanturilor violente. Din cauza vremii, sute de zboruri au fost anulate si transporturile in cele doua tari, dar si in Germania, au fost afectate, relateaza presa internationala, Potrivit Reuters, in

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Tragedie imensa pe SOSEA. Un tanar de 30 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod.FOTO Un tanar in varsta de 30 de ani, fost proxenet, a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod. Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea…

- O persoana a murit si alte cinci, printre care un copil de trei ani, au fost ranite grav, dupa ce o autoutilitara a unei firme de curierat s a ciocnit frontal cu un autoturism pe DN 13 A, intre Miercurea Ciuc si Vlahita, informeaza Agerpres.ro. Seful Politiei Rutiere Harghita, comisarul sef Nicolae…

- Doi barbati de 38, respectiv 42 de ani, din Sibiu, au murit, in timpul noptii de vineri spre sambata, intr-un accident rutier pe Drumul National 7 – Valea Oltului, dupa ce masina lor a lovit un tir, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul a avut loc astazi, in jurul pranzului, langa Sannicolau Mare, mai exact pe DJ682 la ieșirea din localitatea Saravale catre Sanpetru. Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au ciocnit frontal. La fața locului au ajuns pompieri, polițisti si medici care au acordat primul ajutor…

- Patru persoane, printre care și un copil, au scapat miraculos fara sa fie grav ranite, dupa ce au fost implicate intr-un accident de circulație produs pe DN 17, pe raza localitații bistrițene Coldau.

- Accident rutier tragic in nordul Filipinelor. 20 de oameni, toti membri ai unei familii au murit, iar noua au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt autobuz. Printre cei decedati sunt si copii.

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Un autobuz a iesit luni de pe sosea si a intrat intr-un aglomerat pasaj pietonal subteran din Msocova, ucigand cel putin patru persoane, transmit agentiile rusesti de stiri, citate de Reuters. Imaginile postate pe retelele de socializare arata un autobuz plonjand pe treptele pasajului pietonal, zdrobind…

- Impact devastator pe un drum national din Caras Severin. Doi tineri, viitori preoti, au murit pe loc dupa ce masina in care se aflau s-a izbit frontal cu un autoturism, pe contrasens. Pe DN 58, drumul ce...

- Traficul rutier pe Valea Oltului este blocat, vineri dupa-amiaza, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o duba. In urma impactului, autoturismul a luat foc, iar soferul a murit pe loc. Accidentul a avut loc la kilometrul 237 al Drumului National 7, in localitatea…