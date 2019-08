Impact Developer & Contractor: crestere de 90% a veniturilor din vanzarea de apartamente, la jumatate de 2019

Stiri pe aceeasi tema

- IMPACT Developer & Contractor SA (IMP) a incheiat primul semestru al anului 2019 cu venituri din vanzarea de proprietați imobiliare de 79.531 mii lei, in creștere cu 90% fața de semestrul I din 2018, in timp ce marja EBIT inregistrata in primul semestru a fost de 30%, mai mare cu 141% fața de aceeași…

- ING Bank Romania a obtinut un profit net de 385 milioane lei in prima jumatate a anului 2019, in crestere cu 12% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat de presa al bancii. Profitul brut a ajuns la 451 milioane lei in prima jumatate a anului 2019, cu 16% mai mult fata…

- UPDATE: Directorul general al Aquavas Vaslui, ing. Gabriel Besleaga, a confirmat faptul ca este o avarie majora la blocul 228, care va fi remediata in sase ore, termenul cel mai optimist! “Este o avarie importanta, la care lucreaza acum mai multe echipe Aquavas”, a spus Besleaga. Acesta a spus ca sunt…

- GRAV… Cateva mii de apartamente din zona Traian, Republicii, Gara, sunt in aceste momente fara apa potabila! Locuitorii orasului s-au trezit dimineata si au vazut ca apa nu curge la robinete. Am sunat la Dispeceratul Aquavas, care ne-a raspuns: “Este o avarie majora, dar nu o descoperim. Echipele noastre…

- Cea mai mare creștere de prețuri s-a înregistrat în cartierul Borhanci, un cartier în continua dezvoltare. Astfel, prețul mediu de vânzare a crescut cu 101 euro/mp în luna iunie, comparativ cu luna mai. În luna iunie, prețul mediu a fost de 1424 euro/mp. Urmeaza…

- Impact Developer & Contractor da startul celei de-a doua faze a proiectului rezidential Luxuria din zona Expozitiei, care va cuprinde un numar de 268 de apartamente, 296 locuri de parcare subterane si 10 gradini tematice / spatii verzi pe o...

- Depozitarul Central va distribui, din 19 iunie 2019, sumele de bani aferente cuponului nr. 3 pentru obligatiunile emise de compania Impact Developer & Contractor, informeaza un comunicat. Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 3, utilizand serviciul national lansat de…