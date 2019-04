Stiri pe aceeasi tema

- O ediție spectaculoasa va fi marti seara, la “Vulturii de noapte”, de la ora 23:00, cand Victor Slav, Giani Kirița și Catalin Cazacu, moderatorii show-ului, ofera invitați de excepție și momente unice. Catalin Botezatu, Anca Neacșu (fosta componenta – A.S.I.A.) și Daniel Buzdugan sunt vedetele care…

- Chiar daca emisiunea „Vulturii de noapte” nu mai este in grila de la Kanal D (cel puțin provizoriu, pentru ca emisiunea va reveni pe post in aprilie), Victor Slav nu sta degeaba. Impreuna cu colegul Catalin Cazacu, este amfitrionul petrecerilor organizate de corporații sau la nunți, botezuri și alte…

- Șoc in TELEVIZIUNE! Giani Kirița, Victor Slav și Catalin Cazacu sunt „out” de la Kanal D, dupa audiențele slabele ale show-ului „Vulturii de noapte”. Emisiunea „Vulturii de noapte”, prezentata de Giani Kirița, Victor Slav și Catalin Cazacu, și-a luat zborul din grila Kanal D. Motivul pentru care s-a…

- Victor Slav, alaturi de Giani Kirița și Catalin Cazacu, au fost scoși din grila de programe Kanal D. Cei trei prezentau emisiunea Vulturii de noapte, insa aceasta nu va mai aparea pe post, conform deciziei luate de conducerea postului de televiziune. Victor Slav nu pare sa fie foarte afectat de aceasta…

- Victor Slav, Giani Kirița și Catalin Cazacu nu mai prezinta emisiunea 'Vulturii de noaptea', la Kanal D. Se pare ca audiențele prea slabe au scos show-ul din grila. Emisiunea a fost inlocuita de show-ul 'Super potriveala' prezentat de Jorge, potrivit paginademedia.ro. Incepand cu aceasta duminica de…

- Victor Slav a ramas fara show-ul de la Kanal D la niciun an de cand fosta lui soție, Bianca Dragușanu, a fost inlocuita la carma emisiunii "Te vreau langa mine" cu Andreea Mantea. Emisiunea prezentata de Victor Slav și cei doi buni prieteni ai sai a avut o medie de 388.000 de persoane la nivel…

- Oana Zavoranu iși incearca talentul de make-up artist pe prezentatorul de televiziune Victor Slav. Acesta va fi fardat de vedeta la o emisiune TV. La show-ul "Vulturii de noapte", difuzat duminica aceasta, la ora 23:00, la Kanal D, Catalin Cazacu, Giani Kirița și Victor Slav lanseaza o serie de provocari…

- Energicul sportiv si om de televiziune se intoarce la carma show-ului „Vulturii de noapte”, alaturi de colegii si bunii sai prieteni, Catalin Cazacu si Victor Slav. Dupa o perioada in care si-a pus la bataie calitatile de antrenor in Republica Dominicana, Giani Kirita se intoarce in mijlocul bunilor…