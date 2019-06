Împăcare fulger! Bărbatul care și-a lovit soția cu toporul în cap, eliberat

Barbatul din satul Curteana, acuzat ca și-a lovit soția cu toporul in cap, a petrecut o singura noapte in arest, dupa ce victima a decis sa-și retraga plangerea. De teama ca soțul ei ar putea sa raspunda penal, femeia de 50 de ani a decis, joi, sa renunțe la orice acțiune. In aceste condiții, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Carbunești a dispus eliberarea suspectului. Scandalul dintre cei doi soți a avut loc marți seara. Femeia a primit ingrijiri medicale. „La data de 26 iunie, politisti din cadrul Politiei Orașului Targu-Carbunesti au retinut… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

