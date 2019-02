Imobiliare.ro: Bucuresti a depasit Cluj-Napoca atat la cresteri cat si la scaderi de pret la apartamente. Kiseleff-Aviatorilor a pierdut prima pozitie in topul celor mai scumpe zone din Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Arhiva In cursul lunii ianuarie, in Bucuresti, doua persoane s-au aruncat in fata metroului, alte doua au sarit de la etaj, iar un tanar din Cluj-Napoca a ajuns la spital dupa ce s-a autoincendiat, transmite Mediafax. Psihologul Keren Rosner pune valul de sinucideri si de tentative pe seama unui…

- Patru orașe din Romania sunt incluse in clasamentul mondial privind calitatea vieții in 2019. Este vorba de Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și București. Indicele de calitate a vieții (mai mare este mai bun) este o estimare a calitații globale a vieții prin utilizarea unei formule care ține cont de indicele…

- Topul celor mai bune orase din lume, din punct de vedere al nivelului de trai, claseaza Bucurestiul abia pe rusinosul loc 168 dintr-un total de 226. Capitala este surclasata chiar si de Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Abia la costul vietii ne situam pe un loc mai decent, Bucuresti fiind orasul cu numarul…

- Clasamentul universitatilor din Romania 2018 a fost publicat de Asociatia Cercetatorilor Ad Astra. Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca este pe primul loc, fiind urmata de Universitatea din Bucuresti si de Universitatea Politehnica din Bucuresti. Topul este realizat de mai multi specialisti numiti…

- Bannere cu mesaje precum „Anul 101. Romania europeana fara corupti la putere", „Cinste inaintasilor! Rusine noua! In an centenar, Romania are un premier agramat controlat de un infractor. #Indrazneste sa crezi", „In an centenar, Jandarmeria a reprimat brutal protestul pasnic a 100.000 de romani.…

- Aproape 3,5 milioane de CV-uri au fost depuse in 2018 de catre candidații activi pe eJobs.ro, cea mai mare platfforma de recrutare online din Romania. Cei mai mulți dintre ei au cautat un job in vanzari, acesta fiind, de altfel, domeniul care și anul trecut a atras cele mai multe aplicari – aproape…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", expertul imobiliar Radu Adam a relatat care sunt cele mai preferate sectoare de locuit luate cu asalt de catre cetațeni și unde se vand cele mai scumpe imobile din Capitala.