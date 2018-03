Imobil de doua etaje pe strada Constantin Bobescu. Helen Hostel SRL, unda verde de la municipalitate

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Bacau titular al proiectului „Construire tronson suplimentar strada Teiului si lucrari tehnico-edilitare (apa si canalizare)”,propus a se realiza in municipiul Bacau, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Familia Simonei Halep, care detine o cafenea pe strada Mircea cel Batran, a decis sa adauge imobilului doua etaje. Pe data de 23 februarie, Primaria Municipiului Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 599. Actul consta in "Supraetajare cu doua niveluri constructie existenta S P 1e M complex alimentatie…

- Un nou bloc de sapte etaje va aparea in statiunea Mamaia, zona Caraiman. Solicitantul certificatului de urbanism este Luminita Alexandru, fiica lui Gheorghe Pelehra, cel care detine Cuptorul cu Placinte din Satul de Vacanta. Primaria Constanta a emis, pe data de 22 februarie, certificatul de urbanism…

- In orasul Navodari, pe bulevardul Mamaia Nord, lot 1 2 2, urmeaza sa fie ridicate doua blocuri de noua etaje fiecare. In acest sens, Georgeta Pavel a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta raportul privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire trei imobile apart hoteluri…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni azi, avand pe ordinea zi si solicitarea investitorului SC GFT Intertrade Logistic SRL de avizare a PUD ului pentru "Construire imobil locuinte S P 8Eldquo;. Imobilul va fi ridicat pe strada Eugen Lovinescu nr. 27. Documentatia depusa…

- Casa cu Lei, simbol al Constantei, va fi consolidata, restaurata si reamenajata. SC Vega Turism SA, controlata de omul de afaceri Gabriel Comanescu, a solicitat si a obtinut, pe data de 15 februarie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 528, in vederea amenajarii celebrului monument…

- SC Ave Tebia SRL, prin Andreea Iolanda Butucescu, a solicitat si a obtinut, pe data de 13 februarie, un certificat de urbanism de la Primaria Constanta. Firma vrea sa modifice o cladire de pe bulevardul Mamaia. Este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 467 "Modificare proiect autorizat cu A.C.…

- Firma Franc Construct SRL pregateste ridicarea a doua cladiri de zece etaje pe bulevardul Aurel Vlaicu. Pe data de 12 februarie, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 84 pentru Franc Construct SRL. Actul consta in "Construire doua imobile s P 10e E tehnic locuinte colective cu spatii…

- In statiunea Mamaia, zona restaurantului Tomis, vor aparea doua blocuri de 13 etaje. In acest sens, Primaria Municipiului Constanta a emis, pe data de 12 februarie, un act important. Este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 441, eliberat pentru Betina M SRL. Actul are ca obiect "construire hotel…

- Doar in ultimii doi ani, Primaria Constanța a permis construirea a 21 de blocuri, care insumeaza 145 de etaje, in stațiunea Mamaia. Zona din vecinatatea plajei se sufoca sub betoane și seamana tot mai mult cu un cartier rezidențial din București. In acest ritm agresiv și haotic de dezvoltare imobiliara,…

- Euromaterna SA, societatea pe care functioneaza cunoscutul spital privat de obstetrica si ginecologie, se extinde. Cei trei asociati, Florian Dantes, Dan Mugurel Raica si Ion Marius Rusa, intentioneaza sa supraetajeze imobilul existent D P 2e 3e tehnic cu un etaj partial. Pe data de 8 februarie, Primaria…

- SC Confort Urban SRL, prin investitor Lidl Romania SCS, a obtinut, pe data de 9 februarie, Certificatul de urbanism nr. 412. Actul autorizeaza amenajarea unei bretele de acces din bulevardul 1 Decembrie 1918, pe platforma din strada Industriei nr. 1, relocare stalpi de iluminat stradali, reamenajare…

- Mega Image SRL vrea sa modifice unitatea nr. 69, care este situata in municipiul Constanta, bulevardul Alexandru Lapusneanu nr. 85, bl. LV16. In acest sens, a obtinut, pe data de 6 februarie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 325. Actul consta in "Amenajare spatiu comercial: compartimentari…

- Dupa ce, ani la rand, administratia locala a refuzat sa transparentizeze modul de cheltuire a banilor publici si sa publice contractele care au capusat resursele orasului, lucrurile intra pe un fagas normal. Nu este de neglijat totusi faptul ca in municipiul Constanta, renumit pentru lipsa spatiilor…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta se va intruni astazi, ora 10.00, intr o noua sedinta de lucru. Pe ordinea de zi se afla si solicitarea emiterii a trei certificate urbanism privind construirea unui imobil 2S P 15E locuinte colective pe strada Rascoala…

- Primaria Focșani executa silit 253 de locuitori ai municipiului pentru datoriile acumulate la bugetul local. Majoritatea focșanenilor aflați pe lista celor executați silit de municipalitate, peste 200, locuiesc la adrese de pe strada Bucegi. Pe liste se mai afla focșaneni care locuiesc…

- Societatea C.N.D. Residence Investment SRL a solicitat si a obtinut, pe data de 5 februarie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 254. Actul prevede urmatoarele: "Modificare proiect Autorizat prin AC nr. 326 20.03.2014 Continuare lucrari autorizate conform AC nr. 627 21.04.2010 laquo;Modificare…

- In urma unor verificari desfasurate de Inspectoratul de Stat in Constructii, Institutia Prefectului Judetul Constanta ataca pe banda rulanta Planuri Urbanistice Zonale emise de autoritatile locale din judet. La inceputul acestui luni, Prefectura Constanta a inregistrat pe rolul sectiei de contencios…

- Un restaurant din statiunea Mamaia zona Riviera si Complex Majestic va fi reabilitat. Montelux SRL, prin Sorin Dragan, a solicitat si a obtinut, de la Primaria Constanta, pe data de 2 februarie, Certificatul de urbanism nr. 220. Actul presupune executarea lucrarilor de amenajari interioare, amenajari…

- Emilia Florea Stefanescu si Oana Iulia, Razvan Ionut Florea si Dragos Florin Stefanescu vor sa ridice un imobil de opt etaje in Mamaia, zona Butoaie. In acest sens, pe data de 2 februarie, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 72, cate consta in "Modificare proiect autorizat cu AC…

- Proiectul "Construire imobil D M parter 4 5 etajeldquo; este realizat in municipiul Constanta, pe strada Dacia nr. 1B, lot 2, de catre societatea Sagit Life SRL din judetul Dambovita. Pentru acest obiectiv, Primaria Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 2260 28.07.2018, pe numele lui Victor…

- Imaginea de mai sus este de pe strada Ignisului la data de 29 ianuarie 2018. Mai jos, imaginea dateaza de acum 1 an si jumatate. ,, …Un echipaj al Poliției Locale s-a deplasat imediat la fața locului și a constatat ca autoutilitara, aparținand unei firme care comercializeaza mobila, a intrat pe spațiul…

- Ilie Panait, care a ridicat un imobil de 14 etaje pe strada Traian nr. 68A, a obtinut de la Primaria Constanta un nou document. Este vorba despre Certificatul de urbanism 118 din 26.01.2018, care consta in "Extindere pergola pe structura metalica usoara si amplasare panouri fotovoltaice pe cladirea…

- Societatea Grano Pane SRL a decis sa supraetajeze un hotel pe care il detine, Dacia Sud, din Mamaia. Primaria Municipiului Constanta a emis, pe data de 22 ianuarie, Autorizatia de construire nr. 37. Actul, care este valabil 12 luni, consta in "Supraetajare imobil hotel existent P 4e cu 20 din aria construit…

- Societatea JT Grup Oil SRL, titulara a proiectului "Construire imobil S P 6 etaje, apartamente de vacanta si imprejmuire terenldquo;, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de catre Agentia pentru Protectia…

- Pe data de 23 ianuarie 2017, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 42 pentru societatea DDN Global SRL. Potrivit actului, pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 14 va fi ridicat un ansamblu rezidential Autorizatia de construire nr. 42 consta in urmatoarele: "Construire imobil tronson…

- Societatea Consulting amp; Construction Investments SRL a obtinut de la Primaria Constanta, pe data de 25 ianuarie, Certificatul de urbanism nr. 102. Potrivit actului, firma va modifica proiectul autorizat cu AC nr. 740 20.06.2017 laquo;Construire imobil complex turistic p 5 8eraquo;, imobil pe care…

- Epsilon Residence SRL a mai facut un pas in realizarea proiectului unui ansamblu rezidential, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Pe data de 23 ianuarie, Primaria Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 83 pentru Epsilon Residence SRL. Actul consta in "Construire ansamblu rezidential imobile locuinte…

- Potrivit ultimelor sale declarații, Robert Negoita, primarul Sectorului 3 este de parere ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, in contextul in care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata.

- Magazinul Profi de pe strada Stefan Mihaileanu, Piata Grivitei, va suferi unele modificari. In acest sens, Profi Rom Food SRL a obtinut de la Primaria Constanta Certificatul de urbanism nr. 13 din data de 12.01.2018. Actul consta in "Amplasare firme luminoase si reclame, intrare in legalitateldquo;.…

- SC Adria Rox Imobiliare SRL, care intentiona sa investeasca pe strada Dimitrie Bolintineanu, a primit raspuns de la municipalitate. In acest sens, firma a obtinut pe data de 21 ianuarie, de la Primaria Municipiului Constanta, Certificatul de urbanism nr. 12, pentru "Construire imobil P 2 3Epartial locuinte…

- Fostul consilier prezidențial pentru Strategii Politice, Steve Bannon, spune ca acuzatiile cu privire la „actul de tradare” nu sunt pentru Donald Trump Jr, fiul presedintelui SUA, ci fostului sef de campanie al actualului lider american, Paul Manafort.

- Un sofer originar din judetul Ialomita a lovit cu camionul o studenta care traversa strada pe trecerea de pietoni, chiar pe culoarea verde a semaforului pentru aceasta. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 11, pe strada Strapungere Silvestru, in zona Gara - Billa. „Din primele cercetari a reiesit…

- La sfarsitul anului trecut, doua institutii publice din municipiul Constanta au ajuns in atentia autoritatii publice locale, care le a acordat unda verde pentru reabilitare. Astfel, Primaria Constanta a emis, la sfarsitul anului 2017, documentul necesar reabilitarii Institutului National de Cercetare…

- Cladect Construct SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului acord de mediu pentru proiectul "Modificare proiect autorizat conform A.C. nr. 152 din 21.02.2017 laquo;Construire imobil S P 3E M locuinte colective si imprejmuire terenraquo; prin supraetajare in limita a 20 din suprafata desfasurata…

- Primaria Constanta a emis, pe data de 21 decembrie, Certificatul de urbanism nr. 3839, solicitat de Centrul Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Buradaldquo;. Actul presupune "Reabilitarea si consolidarea imobilului D P 1e Centrul Cultural Judetean Constanta laquo;Teodor T. Buradaraquo;ldquo;, situat…

- Simona Halep a primit o lovitura din partea celor de acasa chiar in prag de sarbatori! Refuzul primit de cea mai buna jucatoare de tenis a lumii. Simona Halep e numarul 1 mondial in tenis, in viața amoroasa pare ca toate ii merg bine , dar in alte afaceri sau inițiative private are parte și de eșecuri.…

- Mamp;A Turism Litoral SRL, controlata de familia Borcea, ridica un bloc de sapte etaje in Mamaia. Daniel Marian Mirtoi a obtinut pentru Mamp;A Turism Litoral SRL, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 3830 din 18 decembrie. Actul consta in "Construire cladire cu functiunea apartamente…

- GFT Intertrade Logistic SRL este initiatoarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru ridicarea unui imobil de opt etaje pe strada Eugen Lovinescu. Pe data de 15 decembrie, GFT Intertrade Logistic SRL, prin Tudor Dumitru, a obtinut de la Primaria Constanta Certificatul de urbanism nr. 3820 pentru "Elaborare…

- ABC Val SRL, cunoscuta in mediul de afaceri constantean ca o societate care si a adjudecat mai multe contracte de la autoritatile locale, continua demersurile pentru ridicarea unui imobil de patru etaje pe strada Atelierelor. Pe data de 12 decembrie, societatea detinuta de Vasile Costea a obtinut de…

- SC Epsilon Residence SRL va ridica un ansamblu rezidential pe bulevardul Aurel Vlaciu, la intersectia cu strada Stefanita Voda. Pe data de 12 decembrie, Primaria Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 3772 pentru "Construire ansamblu rezidential imobile locuinte colective D P 11e etaj 11 format…

- Societatea Camp;C Real Ambient SRL, prin Carmen Cartali, a obtinut, pe data de 12 decembrie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 3769. Actul consta in "Construire imobil P 4e locuinte colectiveldquo;. Investitia va fi realizata pe strada Corneliu Coposu DE461 nr. 28, lot 1.Despre…

- Doua certificate de urbanism a obtinut SC Seaside Estate Company SRL, prin Marius Cristian Coman, pe data de 12 decembrie, de la Primaria Constanta. Certificatul de urbanism nr. 3766 consta in "Elaborare Plan Urbanistic de Detaliu construire imobil P 8 9e cu parcare la parter si apartamente de locuit…

- Un grup de ONG-uri constantene anunta ca duminica, 17 decembrie, vor protesta fata de majorarea taxelor si impozitelor locale in anul 2018. Organizatorii acuza Primaria Constanta de lipsa de transparenta.

- Suprafata totala de teren pe care o are investitorul ajunge la peste 16.000 mp, solicitarea pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) fiind depusa in luna octombrie. Pe teren se afla acum un bloc de locuinte vechi, cu 4 etaje, iar restul suprafetei este ocupata de diverse hale. Trei imobile,…