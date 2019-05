Stiri pe aceeasi tema

- Mereu pasionata sa gaseasca noi metode de predare, astfel incat elevii sa se simta stimulati. Asa poate fi descrisa Tatiana Cauni, profesoara de Limba si Literatura Romana si coordonatoarea trupei de teatru „Masca” a Liceului Teoretic „Emil Racovita”, din Baia Mare. Transformarea orelor de curs in ore…

- Ecaterina Androescu sprijina transformarea școlilor profesionale și liceelelor in școli și licee duale. Ministrul Educației a explicat cum acest concept este un model de succes in Brașov, unde școlile profesionale primesc finanțare și de la instituții private care urmaresc recrutarea viitorilor angajați.…

- Curtea Constituționala a Letoniei a recunoscut drept legala trecerea in toate școlile de stat și municipale frecventate de minoritațile naționale la invațamantul in limba letona , transmite Delfi. Decizia Curții, emisa marți, 23 aprilie, este definitiva și nu poate fi atacata. In hotararea sa, instanța…

- Din cei 2.153 de elevi de clasa a XII-a prezenți la toate probele, doar 903 au avut media notelor peste sau egala cu șase, lucru ce le-ar asigura promovarea Examenului de bacalaureat național. Astfel, procentul de promovabilitate la clasa a XII-a este de doar 41,49%, cu peste zece procente mai puțin…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 18 - 21 martie 2019, simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat. Probele vor fi susținute de aproximativ 300.000 de elevi, prima fiind cea la Limba romana, scrie Mediafax.Simularea se adreseaza elevilor inscriși…

- Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 11 - 13 martie 2019, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII), la care participa, in premiera, si elevii clasei a VII-a. Simularea se adreseaza celor aproximativ 350.000 de elevi inscrisi in clasele…

- ✔️Investiții majore in infrastructura de educație din Turda❗️ Elevii din școlile turdene vor beneficia de conditii moderne de invatamant datorita investițiilor din fondurile accesate de administrația locala prin intermediul Programului