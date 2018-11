IMMOFINANZ îşi extinde portofoliul STOP SHOP cu opt noi achiziţii, totalizând 80 de locaţii IMMOFINANZ a achizitionat opt parcuri de retail in Slovenia, Serbia si Croatia, continuand expansiunea parcurilor sale de retail sub brandul de succes STOP SHOP. Pretul de achizitie este de aproximativ 90,5 milioane EUR. Proprietatile nou achizitionate sunt inchiriate in intregime, generand venituri anuale din inchirieri de aproximativ 7,2 milioane EUR, ceea ce reprezinta un randament brut de 8,0%. Aceste tranzactii cresc portofoliul STOP SHOP al IMMOFINANZ la 80 de locatii in noua tari, cu o suprafata inchiriabila de peste 576.000 mp si o valoare totala de aproximativ 800 milioane EUR. Achizitii… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

