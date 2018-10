Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat marti o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la arestarea liderului unui cartel de droguri din Mexic, despre care Departamentul de Justitie considera ca este una dintre cele mai puternice organizatii criminale din lume, relateaza Reuters,…

- Firmele din Turcia au afaceri de 7 miliarde de dolari in Romania, iar autoritațile turce vor ca cifra sa creasca la 10 miliarde de dolari. Este una dintre concluziile intalnirii dintre Recep Erdogan și Viorica Dancila.

- Tinerii între 16 și 26 de ani pot contracta, de azi, prin programul guvernamental "Investește în tine", credite cu dobânda suportata din bugetul de stat de pâna la 40.000 de lei, iar persoanele între 25 și 55 de ani pot lua credite pâna la 35.000 de lei. Începând…

- Tinerii intre 16 si 26 de ani pot contracta, prin programul guvernamental "Investeste in tine", credite cu dobanda suportata din bugetul de stat de pana la 40.000 de lei, iar persoanele intre 25 si 55 de ani pot lua credite pana la 35.000 de lei.

- ASTEPTARI… Un program inovativ in mediul de afaceri, anuntat oficial in urma cu o saptamana, Smart Start USA, s-a lansat, ieri, si in judetul Vaslui, programul urmarind crearea primului ecosistem din Romania dedicat cresterii exportului si internationalizarii companiilor cu capital romanesc, cu acces…

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) si Fundatia Laufer lanseaza official programul Smart Start USA, prin care IMM-urile din Romania vor putea avea acces pe piata Statelor Unite ale Americii, luna viitoare.

- Smart Start USA, program lansat de fostul ministru pentru afaceri, Ilan Laufer, prin care se doreste finanțarea și facilitarea accesului a cel putin 10.000 de IMM-uri și antreprenori din Romania, anual, pe piața Statelor Unite ale Americii, va avea un buget total de 500 milioane dolari, prin credite…

- Una dintre piedicile cele mai importante pentru dezvoltarea IMM-urilor este accesul dificil la finanțare. Am lucrat ani de zile cu antreprenori sau tineri care iși doreau sa lanseze propria lor activitate economica, dar care primeau de la stat doar cursuri și indemnuri. In 2016 am crezut, deci, deplin…