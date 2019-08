Proiectul de act normativ stabilește:

- costul total al creditelor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru IMM-uri care se compun din ROBOR 3M + marja fixa, astfel: pentru creditele garantate de stat in proporție de 80%, marja este de maximum 2,0% pe an, iar pentru creditele garantate de stat in proporție de 50%, marja este de maximum 2,5% pe an. Marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre institutia de credit in toate etapele creditarii. Marja nu include prima unica de garantare si taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de creditare…