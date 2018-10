Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza AFP si EFE. 'Trebuie sa cer in termenii cei mai puternici Mexicului sa stopeze acest asalt - si daca nu o poate face, voi apela la armata americana si vom INCHIDE FRONTIERA DE SUD!', a avertizat el intr-o postare pe Twitter. Cu trei saptamani inainte de alegeri legislative cruciale pentru continuarea mandatului sau, Trump a reiterat de asemenea una din principalele…