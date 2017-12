Imigrantii vor veni in numar si mai mare din cauza incalzirii globale Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen.



Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni politice in mai multe tari, printre care Polonia, Austria si Ungaria.



Afla ce va naste urmatorul val de imigranti care vor sa ajunga in Europa. ...citeste mai departe despre "Imigrantii vor veni in numar si mai mare din cauza incalzirii globale" pe Ziare.com



Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Comisia Europeana (CE), gardianul legislatiei europene, a adoptat o masura fara precedent si a impus sanctiuni Poloniei pe care o acuza ca incalca prin reforme judiciare valorile democratice de baza ale Uniunii Europene. Masura poate conduce la privarea tarii de drepturile de vot in cadrul…

- Aproximativ 30 de milioane de euro au fost atrasi, in ultimele doua saptamani, de catre Erste Private Banking (EPB), castigatoarea titlului de "Best Private Bank" in Europa Centrala si de Est, in 2017. Activele gestionate de Erste Private Banking au depasit, in prezent, pragul de 1 miliard…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului Societatii Romane de Radiodifuziune cu 3 milioane de lei. "In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Bell Helicopers si-ar putea muta linia de productie a elicopterelor din Texas la Brasov La acest moment, autoritatile romane poarta negocieri cu Bell Helicopters. Americanii si-ar fi exprimat deja intentia de a produce la Brasov aeronave care sa intre ulterior in dotarea Armatei Romane, potrivit…

- Noul presedinte al Forumului Atomic European Teodor Chirica a fost director al Nuclearelectrica. De asemenea, a ocupat de-a lungul timpului mai multe functii cheie in industria nucleara europeana. Teodor Chirica ocupase deja functia de vice-presedinte al Forumului Atomic European (FORATOM).…

- Statele Unite cer coalitiei conduse de Arabia Saudita sa permita zborurile cu ajutoare umanitare pentru Yemen, relaxand blocada impusa de sauditi. Aproape 80% dintre locuitorii acestei tari au nevoie de sprijin international pentru a putea supravietui. Milioane de oameni sunt afectati de criza…

- Comisia Europeana a anuntat ca va da in judecata statul roman din cauza faptului ca nu a notificat Uniunea Europeana privind transpunerea integrala in legislatie a normelor UE referitoare la gestiunea colectiva a drepturilor de autor, a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale. Aceeasi…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Polonia va construi in orasul Brzeg (sud-vest) cea mai moderna inchisoare din Europa, informeaza joi agentia de presa PAP. Costurile sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de zloti (119 milioane de euro). Centrul va putea primi pana la 1.500 de detinuti, cateva sute dintre…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 de lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marti Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze "rapid" si "fara animozitate inutila" asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar. "Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie, si in acelasi…

- Romania nu va deschide nici macar un kilometru de autostrada in acest an, desi Ministerul Transporturilor anuntase ca vor fi inaugurati 15 noi kilometri. Doua loturi de autostrada sunt finalizate aproape 100%, insa ele nu au autorizatii de constructie valide. Este vorba despre loturile 3 si…

- Arabia Saudita a lansat duminica o coalitie antiterorista formata din 40 de tari musulmane, in principal sunnite, si a promis o lupta neobosita impotriva gruparilor extremiste pana la disparitia acestora din lume, relateaza AFP. Liderul Arabiei Saudite, printul Mohammad bin Salman, a deschis…

- Noua masina a constructorului de la Mioveni a fost prezentata in septembrie, in Germania, iar acum sunt oficiale si preturile pentru piata din Romania. Iata cat costa Dacia Duster 2018. Noua Dacia Duster are 4,3 metri lungime, o latime de 1,8 metri si o garda la sol de 21 cm. Portbagajul are…

- Pamantul isi pierde intunericul, avertizeaza oamenii de stiinta. Un studiu recent, in cadrul caruia au fost folosite date obtinute din satelit, arata ca poluarea luminoasa incepe sa devina o problema, afectand toate formele de viata pe Terra. Sunt afectate de la bacterii pana la mamifere,…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Frantei, Andre Gattolin, membru al partidului La Republique En Marche, atrage atentia ca Romania trebuie sa-si rezolve problemele in ceea ce priveste coruptia si statul de drept pentru a putea adera la zona euro si spatiul Schengen.…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, care va fi organizat la Bruxelles, sub egida presedintiei estone a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului va incuraja, in cadrul…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Monedele statelor din Europa Centrala si-au revenit luni, dupa ce anterior au fost afectate de ingrijorarile provocate de esecul negocierilor de formare a unei noi coalitii de guvernare in Germania, informeaza Reuters. Duminica, dupa mai multe saptamani de convorbiri cu blocul conservator…

- In India a fost lansata prima versiune electrica a Dacia Logan. Vanduta sub numele Mahindra Verito, aceasta masina este practic versiunea mai veche a Daciei Logan, ce are insa motor electric, potrivit Moteur Nature. Pretul de pornire al acestui model electric este de 13 mii de euro.…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Dacia se afla in topul masinilor cu cele mai multe defecte. In clasamentul intocmit de TUV Germania, un control periodic obligatoriu la nemti, similar cu ITP-ul din Romania, dar mult mai drastic, Dacia are nu mai putin de 3 modele in Top 10! La categoria masini cu vechime de 2-3…

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Statele membre NATO au dat miercuri unda verde recurgerii la tactici de razboi cibernetic in operatiuni ale Aliantei Nord-Atlantice, o noua etapa in vederea consolidarii pozitiei in fata Rusiei. Cei 29 de ministri ai Apararii din Alianta au dat de asemenea unda verde unei reforme profunde…

- Vanzarile de autoturisme noi in Germania au crescut cu 3,9% in octombrie, la 272.855 unitati, iar Dacia a raportat pe aceasta piata un avans de 40,2%, la 4.234 vehicule, arata datele Autoritatii Federale din domeniul Transporturilor (KBA). Brandurile Volkswagen si Mercedes au raportat cresteri…

- In ultimii ani, Uber s-a extins considerabil. Astfel, Uber s-a gandit sa intoarca favorul si sa ajute oamenii sa calatoreasca in conditii mai "omenesti", noteaza Playtech. Uber are doua dimensiuni: intai, e o alternativa la taximetria clasica si o cale pentru diversi soferi sa castige bani,…

- Compania Audi a decis chemarea in service a aproape 5.000 de masini vandute in Europa, pentru remedierea unor probleme la sistemul emisiilor de oxid de nitrogen. Vor fi chemate in service 4.997 de vehicule marca Audi A8 cu motoare de 4,2 litri V8, dintre care 3.660 sunt in Germania. Este vorba…

- Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg. Inaintea unei vizite oficiale in Japonia si in Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca…

- Un peisaj rural din Romania, surprins cu aparatul foto de o tanara romanca ce traieste la Londra, a castigat saptamana aceasta concursul "Big Picture" organizat de The Telegraph, in urma votului dat de cititori. In plus, Diana Buzoianu (foto) a obtinut ca premiu un aparat foto profesionist,…

- Planul Juncker, destinat relansarii cresterii economice si crearii de locuri de munca in Europa, a sustinut un credit in valoare de 50 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii (BEI) destinat companiei Transgaz, care va finanta constructia unui nou gazoduct in Romania, informeaza un comunicat…

- Divizia de servicii financiare a grupului auto german Volkswagen a lansat o platforma online pentru a cuceri o cota din piata vanzarilor de automobile second hand din Germania, in incercarea de a-si atinge obiectivul vizand dublarea portofoliului de contracte de credit, leasing si asigurari pana la…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 4,1% din Produsul Intern Brut (PIB), date ajustate sezonier, in trimestrul al doilea al acestui an, cel mai mare din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Datele sunt calculate dupa metodologia European System of Accounts…

- Guvernul de la Varsovia si-a anuntat intentia de a realiza un canal prin regiunea adiacenta deltei fluviului Vistula, pentru a permite accesul direct din portul polonez Elblag in Marea Baltica, fara trecere prin apele teritoriale ruse. Lucrarile urmeaza sa inceapa la sfarsitul anului viitor…

- Europenii au facut ochii mari si au primit neincrezatori vestea ca uraganul Ophelia va lovi in curand Europa. Si pe buna dreptate: un astfel de fenomen este foarte rar pe batranul continent. Insa acest lucru se va schimba, anunta specialistii. Rar auzim ca un uragan format in Atlantic sa loveasca…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- Austriecii sunt asteptati duminica la urne, cu ocazia scrutinului legislativ anticipat. Evenimentul este vazut de multi ca fiind cel mai recent barometru al influentei populistilor de dreapta in Europa, scrie Euronews. Cu imaginea stirbita de un scandal din timpul campaniei, social-democratii…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat joi impotriva unei apropieri intre Romania si Grupul de la Visegrad, asa cum au anuntat ministrului roman al Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, precum si alti lideri politici. "Nu avem aceleasi pareri,…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Mihai Tudose vor participa joi, la Uzinele Ford din Craiova, la lansarea celui mai model al producatorului auto. "Prezenta domnului presedinte la acest eveniment este un semnal puternic pentru industria auto din Romania, care se bucura de avantaje competitive…

- Ministerul de Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Spania sa manifeste prudenta in locurile aglomerate, in contextul demonstratiilor care au avut loc in ultima perioada in orasul Barcelona si in imprejurimi si care ar putea continua in urmatoarele zile.…

- Polonezii vor putea sa isi foloseasca telefonul mobil in locul cartii de identitate, incepand din 2018, a anuntat vineri Anna Strezynska, ministrul pentru Afaceri Digitale din aceasta tara. Noua aplicatie va fi disponibila cel mai tarziu spre sfarsitul primului trimestru al anului 2018, a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca majorarile succesive ale preturilor la energie electrica si gaz "nu sunt in regula" si vrea comisie de ancheta a activitatii ANRE. El a declarat, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv al PSD, ca "aceste preturi sunt marite prin acceptarea…

- Compania britanica MG, detinuta de oameni afaceri chinezi, va lansa in luna octombrie un rival pentru Dacia Duster. Potrivit britanicilor de la Autocar, SUV-ul denumit MG XS va fi lansat pe 31 octombrie si va fi vandut inclusiv in Europa. Reprezentantii companiei au anuntat ca noul…

- Ministrul german de Finante, Wolfgang Schauble, urmeaza sa paraseasca acest post pentru a-l prelua pe cel de presedinte al noului Bundestag (parlamentul federal) rezultat in urma alegerilor desfasurate duminica, relateaza agentiile internationale de presa citand surse din cadrul formatiunii lui Schauble,…