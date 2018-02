Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantii europeni rezidenti in Marea Britanie, care vor dori sa se inregistreze pentru a putea ramane in aceasta tara dupa ce Brexitul va deveni realitate, vor putea sa faca acest lucru prin intermediul unei noi aplicatii informatice, care deocamdata este in faza probelor, scrie vineri publicatia…

- Premierul britanic Theresa May a trimis doi oficiali la Bruxelles, pentru a livra scrisoarea Consilului European pe 29 martie 2017.Un singur bilet a costat 491,5 de lire sterline, iar costul total a ajuns la 985,5 de lire sterline, a mentionat cotidianul, ironizand ca "scrisoarea nu a primit…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Miliardarul George Soros a oferit finantare 400.000 de lire sterline (456.000 de euro) unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana, informeaza publicatiile The Telegraph si The Independent. Investitorul este una dintre personalitatile…

- Miliardarul si mecena american George Soros a hotarat sa sustina financiar, prin fundatia sa, o asociatie care face campanie in favoarea abandonarii procedurii Brexitului in Marea Britanie, relateaza Reuters, potrivit News.ro . Fundatia miliardarului preconizeaza sa dea 400.000 de lire sterline (aproximativ…

- Un tribunal scotian a respins marti un demers juridic de a cere Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa se pronunte asupra posibilitatii ca Marea Britanie sa stopeze in mod unilateral procesul de iesire din Uniunea Europeana daca doreste acest lucru, informeaza Reuters. Cazul a fost inaintat…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Claudia Țapardel, europarlamentara PSD, a afirmat ca ”In contextul vizitei oficiale pe care Theresa May a avut-o in China, a facut o declarație de neacceptat pentru Uniunea Europeana și pentru romani, anume aceea ca din martie 2019, ieșirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, libertatea…

- Chiar si dupa iesirea oficiala a Marii Britanii din Uniunea Europeana, in martie 2019, Scotia va pastra invatamantul universitar gratuit pentru cetatenii UE, conform lui Shirley-Anne Somerville, ministrul educatiei universitare.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- "Usa este deschisa" daca Marea Britanie doreste sa se razgandeasca asupra votului din 2016 privind iesirea tarii din Uniunea Europeana, a declarat duminica comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici, intr-un interviu acordat presei franceze, relateaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Schimbarile de ministri in guvernul britanic au franat pregatirile Marii Britanii pentru iesirea din Uniunea Europeana (UE), potrivit unui studiu al centrului de analiza Institute for Government (IFG) dat publicitatii joi, relateaza AFP. Aceste schimbari complica, de asemenea, sarcina…

- Parasirea Uniunii Europene de Marea Britanie a clatinat din temelii vechiul proiect care facea din statele membre un fel de Statele Unite ale Europei. Liderul de la Elysee a precizat, intr-un interviu pentru BBC ca decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana a fost motivata de faptul ca…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Manecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters, citand…

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi militanti pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a pledat pentru construirea unui pod gigant peste Canalul Mânecii care sa lege Marea Britanie de Franta, informeaza vineri agentiile de presa EFE si Reuters,…

- Liderul grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European (PE), germanul Manfred Weber, a acuzat-o pe sefa guvernului britanic, Theresa May, ca i-a mintit pe britanici in legatura cu proiectul sau de a le readuce, dupa Brexit, culoarea albastru inchis pe pasapoarte, relateaza marti…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei. Ea a spus ca va aștepta ca acordul dintre Londra și UE privind Brexitul sa fie mai clar, relateaza Reuters. „In toamna acestui an…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul. Eurodeputatul…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Premierul britanic Theresa May a fost numita din greseala de un translator "doamna Brexit", in timpul unei conferinte de presa sustinute la Varsovia impreuna cu prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki. May a raspuns cu un zambet fortat erorii facute de translator in contextul unor discutii…

- In urma orientarilor adoptate de Consiliul European (articolul 50) la 15 decembrie, Comisia Europeana a transmis acestuia, in data de 20 decembrie, o recomandare de a incepe discuțiile privind urmatoarea etapa a retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. Proiectul de directive de negociereCautați…

- Conform unui recent studiu realizat de Financial Times, Brexitul a costat economia Marii Britanii circa 350 de milioane de lire pe saptamana - exact aceeasi suma pe care campania pro-Brexit a sustinut ca Marea Britanie o va primi inapoi dupa parasirea Uniunii Europene.

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Camera Comunelor a adoptat, miercuri seara, un amendament referitor la procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, în contextul în care mai multi deputati conservatori au votat împotriva Guvernului Theresa May, noteaza Mediafax.

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minimum cinci ani, potrivit MAE, citat…

- Activisti din Rusia au plasat trei anunturi publicitare pe Facebook in 2016, inaintea referendumului britanic pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana (UE), si au platit doar 97 de centi pentru a ridica problema imigratiei, a anuntat miercuri reteaua de socializare, relateaza Reuters.…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut. Statutul le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE.…

- Cetatenii europeni cu resedinta legala in Marea Britanie vor beneficia, in continuare, de drepturile oferite de legislatia europeana, in baza obtinerii unui nou statut care le va garanta dreptul la sedere inainte de data retragerii, dupa o perioada de rezidenta de minim cinci ani, potrivit MAE. „Referitor…

- Prioritatea zero - situația cetațenilor romani din M. Britanie #Brexit Dupa anuntul încheierii primei faze a negocierilor dintre britanici si europeni, ministrul român de Externe crede ca important este acum ca autoritatile de la Londra sa detalieze prevederile referitoare la drepturile…

- Comisia Europeana a recomandat vineri trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Executivul comunitar, ce conduce negocierile pentru Brexit in numele celorlalte 27 de state ale blocului comunitar, a estimat ca au fost inregistrate 'progrese…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Marea Britanie nu dorește sa fie parte a pieței comune, a uniunii vamale sau sa fie supusa deciziilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, a punctat Barnier. ''Daca iei toate acestea, cu ce ramai? Un singur lucru: un acord de liber-schimb pe model canadian'', a declarat Barnier intr-o conferința…

- Comisia Europeana a recomandat ca negocierile cu Marea Britanie privind Brexitul sa treaca in faza a doua, cea in care se discuta efectiv noua relație dintre dintre cele doua entitați. Comisia considera ca s-au facut suficiente progrese in privința principalelor trei obstacole. Asta nu inseamna ca…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citând un comunicat oficial de la Bruxelles. O informație importanta pentru românii din Marea Britanie:…

- Comisia Europeana recomanda trecerea imediata la faza a doua a negocierilor cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa, citand un comunicat oficial de la Bruxelles. * UPDATE Brexit: May în drum spre Bruxelles pentru a se întâlni…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a discutat miercuri cu directorul politic din Ministerul Apararii al Marii Britanii, Nick Gurr, despre Brexit, dar si despre subiecte aflate pe agenda de securitate comuna la nivel NATO si UE. Potrivit…

- Negociatorii britanici si cei europeni au ajuns la un acord asupra reglementarii financiare a Brexitului (iesirea Marii Britanii din blocul comunitar), scrie cotidianul „The Telegraph“, potrivit caruia suma ar fi cuprinsa intre 45 si 55 de miliarde de euro.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Criteriile pentru transferul sediului institutiilor Uniunii Europene din Marea Britanie au fost incalcate, a acuzat miercuri premierul slovac Robert Fico, in reactie la esecul candidaturii tarii sale pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar,…

- Marea Britanie isi va prezenta propunerile referitoare la obligatiile financiare fata de Uniunea Europeana, ca urmare a retragerii din blocul comunitar, inainte de Consiliul UE din decembrie, a declarat ministrul de Finante Philip Hammond, transmite Reuters. “Vom face propunerile către Uniunea…