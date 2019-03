Imigranti ilegali: Bosnia se asteapta la o 'escaladare' in 2019 pe 'ruta balcanica'

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bosniace se asteapta la o "escaladare" a numarului de migranti pe "ruta balcanica" in 2019, a declarat ministrul securitatii Dragan Mektic, care deplange lipsa unei "solutii europene" in acest sens, relateaza vineri France Presse. Bosnia a fost crutata in timpul valului migratoriu…

- Un front de aer rece va aduce ger in aproape toate statele. Cel mai rau va fi in centrul Americii, unde se vor inregistra temperaturi de pana la minus 54 de grade. Autoritațile locale au luat deja masuri de precauție.

- Aproape 400 de imigranti ilegali au fost trimisi inapoi in Libia de autoritatile italiene. Printre acestia se numara si aproximativ 100 de persoane despre care Organizatia Internationala pentru Migratie sustinea ca sunt in primejdie in largul coastei tarii africane.

- In ajunul ''actului 9'' al miscarii ''vestelor galbene'' care va avea loc sambata, autoritatile franceze se asteapta la o mobilizare ''mai puternica'' decat saptamana precedenta peste tot in Franta, potrivit Prefectului Politiei din Paris si Directorului…

- Autoritatile turce au arestat 109 migranti ilegali si trei calauze in provincia Izmir (vest) in timp ce se pregateau sa paraseasca tara, conform Agerpres. Operatiunea a avut loc in orasul Urla, care...

- Peste 11.000 de pompieri, politisti si jandarmi sunt pregatiti sa intervina în sprijinul populatiei în contextul atentionarii de ninsori si viscol emise de Administratia Nationala de Meteorologie, a anuntat, vineri, purtatorul de