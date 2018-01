Stiri pe aceeasi tema

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut, a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8."O…

- Peste o mie de credincioși au mers sambata sa asiste la slujba de Boboteaza oficiata la Manastirea de maici de la Ghighiu, in județul Prahova. Unii au venit din localitațile apropiate, alții tocmai de la București sau de mai departe. Pelerinii sunt atrași de icoana facatoare de minuni, de izvorul despre…

- Dupa o mobilizare uriașa, perechea de romani pe care un american o fotografiase in ziua nunții in 1981 a fost identificata! Sunt fericiți și tot impreuna! Dupa aproape 37 de ani, cei doi romani iși vor primi pozele de la nunta de la Biserica Stavropoleos din București.

- Vineri dimineata, in municipiul Bucuresti, pe arterele rutiere se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta. De asemenea, suprafata carosabila este umeda, iar acest factor poate cauza derapaje si creste distanta de franare, avertizeaza Politia.

- NEWS ALERT VIDEO | Suspect de viol, cautat in Cluj. L-ati vazut pe acest barbat? Politia cauta un barbat suspect de viol. Pentru ca acesta a fugit de la locul faptei cu un taxi, anchetatorii au cerut ajutorul taximetristilor clujeni pentru a-l identifica. "Suspect de viol!!!! Politia Cluj…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- Doua autoturisme, marcile Porsche, model Panamera și Volvo, care figurau ca fiind furate sau erau cautate de autoritațile de poliție din Marea Britanie, respectiv din Cehia, au fost depistate in Romania. In data de 28.12.2017, in jurul orei 12.00, acționand in baza unei informații, polițiștii de frontiera…

- Descoperire macabra in apropierea unei benzinarii din satul Colibasi, raionul Cahul. Un localnic, de 39 de ani, a fost depistat, in aceasta dimineata, fara suflare si cu semne vizibile de moarte violenta.

- Potrivit unor surse apropiate anchetei, pe eticheta dispozitivului este trecut anul de fabricatie 2009, iar pretul este evaluat la aproximativ 300 de euro, datele de pana acum aratand ca ar fi fost montat de catre o persoana fizica, si nu in baza unui mandat de siguranta nationala. In urma…

- Prima vedeta autentica din Romania care s-a impus pe piața muzicala occidentala dupa Revoluție, Laurențiu Cazan implinește astazi 60 de ani! Daca inainte de ‘89 se numara printre putinii artisti romani ce sustinea turnee in țarile occidentale (Danemarca, Finlanda, Austria, Belgia, Olanda, unde a locuit…

- La data de 24.12.2017, în jurul orei 02:30, politisti din cadrul IPJ Cluj, Politia mun. Cluj-Napoca au depistat un barbat în vârsta de 28 ani, din municipiul Bucuresti, în timp ce conducea autovehiculul pe str. Petru Maior, din mun.Cluj-Napoca, fiind sub influenta bauturilor…

- Politistii rutieri le recomanda soferilor care se intorc din minivacanta de Craciun de la munte spre Capitala sa aleaga DN1A, pentru a evita aglomeratia creata pe Valea Prahovei, unde marti dupa-amiaza se circula bara la bara, scrie News.ro . Potrivit politistilor, pe DN1, intre Frasinet si Comarnic,…

- Cazul Alinei Ciucu, tanara ucisa la metrou marți seara, a inspaimantat intreaga țara. Fata in varsta de 25 de ani a fost impinsa in fața trenului, in stația de metrou Dristor 1, și nu a avut nicio șansa de supraviețuire. Acum, tatal victimei da vina pe autoritați pentru acest incident tragic. „Nu am…

- Trei femei din Slatina sunt cercetate penal pentru lovire si pentru tulburarea ordininii si linistii publice dupa ce s-au luat la bataie in curtea unei scoli din oras, la ora la care copiii intra si ies de la scoala. Scenele violente au fost filmate si, dupa ce au fost postate pe internet., Politia…

- "La data de 7 decembrie a.c., politisti Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, efectueaza 52 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Prahova, Bacau, Iasi, Galati, Alba, Buzau si Dambovita.…

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Potrivit ultimelor date furnizate Consulatului General al Romaniei la Bonn de catre autoritatile locale, in imobilul incendiat locuiau 45 de persoane, dintre care 33 erau inregistrate ca cetateni romani, unele dintre persoanele rezidente avand dubla cetațenie, printre care și cea romana. Conform…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a rabufnit luni, intr-o conferința de presa organizata cu ocazia comandamentului de iarna situația din București, spunand ca multe mașini cumparate la mana a doua ajung pe strazi, iar din aceste motive apar incidente cu blocaje in trafic."Traim…

- Poliția din Ialomița, Ilfov, Constanța, Calarași și București a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operațiunea e coordonata de șeful Inspectoratului de Poliție din Calarași. Șeful IPJ Calarași, comisar-șef Marian Iorga coordoneaza ancheta crimei înfioratoare petrecute pe DN3A,…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.Seful IPJ Calarasi, comisar sef Marian Iorga coordoneaza ancheta crimei infioratoare petrecute pe DN3A, vineri seara,…

- Patriarhia Romana anunța ca Stela Popescu va fi inmormantata la Cernica, acolo unde are pregatit mormantul de mai mulți ani. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Patriarhie, preotii de la Parohia Icoanei din Bucuresti, pe raza careia se afla locuinta Stelei Popescu, actrița și-a pregatit de…

- Politistii Sectiei 3 au identificat societatea comerciala careia ii apartin cartelele telefonice gasite pe raza sectorului 1, in urma cu doua zile. "Din primele date, precum si din corespondenta cu administratorul firmei, in prezent aflat in afara Romaniei, a rezultat ca SIM-urile in cauza ar fi fost…

- S-a decripatat misterul! Mai exact, polițiștii au reușit sa identifice societatea care a abandonat milioane de cartele SIM pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Poliția a contactat companiile de telefonie pentru a stabili situația SIM-urilor, iar cercetarile in acest caz continua.

- Atunci cand le oferiti copiilor posibilitatea de a naviga pe internet, pentru a diminua eventuale pericole, informati-i atat despre beneficii cat si despre pericolele existente in lumea virtuala. Fiti atenti la „prieteniile” online pe care le intretin copiii dumneavoastra si incercati sa cunoasteti…

- Cinci persoane au vazut azi moartea cu ochii în urma accidentului cumplit ce a avut loc pe Șoseaua Mangaliei, în dreptul Doraly Mall. Accidentul a fost provocat de un șofer care a fugit apoi de la locul accidentului. Acesta a lovit grav o femeie de 42 de ani care trecea pe marcajul…

- Peste 100 de copii din intreaga țara, pacienți cu afecțiuni incurabile sau care le limiteaza viața, aflați in grija centrelor Hospice Casa Speranței din București și Brașov, beneficiaza de sesiuni de terapie bazata pe realitatea virtuala și augmentata.

- Polițiștii din Capitala și nu numai sunt, de cateva zile, in alerta maxima! Bolizi de 400.000 de euro au fost furați in cinci zile din București, unul dintre ei fiind al ”deputatului mitraliera” Catalin Radulescu. Ultima lovitura a fost data acum doua nopți cand, din sectorul 5, s-a ”evaporat” un Lexus…

- Sub sloganul „Respectarea drepturilor copilului incepe de acasa”, Direcția pentru Protecția Copilului Buzau lanseaza o campanie care, deși se axeaza pe informare și prevenire, vizeaza și depistarea eventualelor cazuri de abuz asupra copiilor sau orice fel de incalcare a drepturilor acestora. Lansarea…

- Garda forestiera și poliția cauta un urs care a atacat o turma de oi și un cioban Bordești. „In momentul in care a aparut ursul și a intrat intre oi, ciobanul a strigat la el, ursul a lasat oile și a inceput sa alerge dupa cioban. Ciobanul a inceput sa alerge la vale, in timpul asta ursului i-a…

- Polițiștii din Gorj fac cercetari pentru a afla cine a spart casa din Ciuperceni a secretarului de stat Doru Vișan, oficial in Ministerul Energiei. Spargatorii au sustras produse electrocasnice și bani. Casa din Ciuperceni a secretarului de st...

- Ajunsa la o varsta respectabila, o femeie de 71 de ani din București a trait, in urma cu un an, scene pe care nu și le-ar fi imaginat o viața intreaga. Libertatea va prezinta in exclusivitate povestea de coșmar prin care a trecut batrana talharita și batuta de falși polițiști. Dupa luni bune de la atac,…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit mai multe articole textile, incalțaminte și parfumuri, susceptibile a fi contrafacute, pe care patru persoane, doi cetațeni romani și doi cetațeni turci, au incercat sa le introduca ilegal in țara. In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din…

- Politia din Sutherland Springs a anuntat ca atacul de duminica, de la biserica baptista din localitate, s-a soldat cu cel putin 27 de morti si peste 20 de raniti.Citește și: Aproximativ 10.000 de oameni marșaluiesc in București: se cere DEMISIA Guvernului/ TRANSMISIE LIVE Citește și: Reacție…

- Politia ancheteaza, marti, un banuit in cazul celor doi barbati gasiti impuscati saptamana trecuta pe un camp langa Targoviste, cel in cauza fiind vanator, cu varsta in jur de 60 de ani.Conform unor surse din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, barbatul, domiciliat…

- Politistii au aflat cine ar putea fi autorul dublei crime de la Targoviste, de joi seara, cand un consilier local si un alt barbat au fost gasiti impuscati pe camp. Anchetatorii au conturat prima ipoteza de lucru, cum ca cele doua victime au fost ucise de braconieri, si au identificat acum principalul…

- Unii parinti refuza sa se implice în jocurile cu cei mici, iar altii nu le permit copiilor sa se miste, ca sa nu se loveasca. Recent a absolvit Facultatea de Jurnalism, dar a decis sa renunțe la reportofon și microfon în schimbul unor costume de super-eroi, cu ajutorul…

- Talentul primeste o sansa, descatuseaza forte magice si uneste oamenii in emotie, mandrie si bucurie. Vino sa traiesti magia celui mai tare show de divertisment, Romanii au talent, pe 26, 28 si 29 octombrie, la Palatul National al Copiilor din Bucuresti! Sustine eroii cu talent infinit in aceste trei…

- Politisti din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei Organizate (SCCO) Arad, insotiti de procurori, au descins la doua adrese din Rapsig, saptamana trecuta, avand informatii despre o cultura de cannabis. Conform unor surse, anchetatorii au fost sunati de catre ingrijitorul unei ferme de animale, care…

- UPDATE ORA 13.23 Forțe speciale ale poliției germane au reținut un suspect intr-un atac cu cuțit comis sambata dimineața in orașul Munchen (sud), potrivit ediției online a ziarului german Bild, relateaza Reuters. Ziarul nu a precizat sursa pentru aceasta informație. Poliția…

- Poliția este in alerta dupa ce un pacient a plecat, vineri seara, din Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. Oamenii legii avertizeaza ca, daca nu iși ia tratamentul, barbatul poate deveni violent.

- Sambata, 21 octombrie, de la ora 11, in Sala „Iris” din Bucuresti, se intalnesc formatiile ACS Sc. 181 SSP Bucuresti si CSU Neptun Constanta, intr-un meci din etapa a Vll-a a Diviziei A, Seria A. Universitarele pregatite de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie au un inceput de sezon bun, in care au bifat…

- Grupul Renault participa vineri și sambata la targul de cariera Angajatori de Top, acolo unde recruteaza 300 de persoane, inclusiv ingineri auto și specialiști cu profil tehnic, pentru sediile din București, Titu și Mioveni.

- Accident cumplit in care a fost implicat un celebru medic din Iasi • SUV-ul doctorului a fost facut praf, iar el ca printr-o minune a scapat cu viata • Acum medicul se afla pe patul de spital si este ingrijit de care colegi • Politia a deschis un dosar penal, iar cercetarile continua pentru stabilirea…

- ”Suntem in etapa in care introducem produsele pe piața romaneasca. Ne intalnim, in Romania, cu mai mulți reprezentanți ai agențiilor medicale, pentru a stabili care sunt cerințele și ce produse ar putea fi implementate in Romania”, susține directorul companiei, Rick Hughes. El precizeaza ca intenția…

- Ca Romania are femei frumoase este un lucru cunoscut in lumea intreaga, iar preselecțiile pentru Miss Universe Romania 2017 sunt in toi. Pentru a o alege, insa, pe cea mai frumoasa dintre cele mai frumoase, care ne va reprezenta țara la Las Vegas, in cadrul competitiei Miss Universe 2017, va avea loc…

- "Am fost si eu intr un autocar. S-a tinut slujba inainte. A vorbit Pandele, apoi Firea, numai despre Dumnezeu. Am pornit cu politia locala si toate ambulantele din Voluntari. Pe la 3 dimineata ne a dat sandwichuri, o sticla de apa si o ciocolata. Eram juma din autocare din Bucuresti, din toate sectoarele".…