Imediat ce au vazut dobanzi bancare in crestere, romanii au retras 3,5 mld. lei din fondurile mutuale

- In 2018, circa 70.000 de angajati romani din peste 1.500 de companii private si institutii publice au primit, ca beneficiu extrasalarial, abonamente la salile de sport prin retreaua 7card. Abonamentul ofera acces la o retea care cuprinde 70% din...

- Dobanzile practicate de bancile din Romania in acest moment pentru depozitele la termen in lei sunt in continuare destul de mici, doar doua dintre institutiile financiare oferind pentru un depozit la termen pe 12 luni o dobanda ce depaseste rata anuala...

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau la finele lunii noiembrie 2018 active totale de 48,1 miliarde lei, in crestere cu 23% fata de perioada similara din 2017 (39 mld.lei), potrivit datelor anuntate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Romanii nu vor mai putea sa iși retraga banii din fondurile de la Pilonul II de pensii, așa cum declara zilele trecute Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor , potrivit Ordonanței de Urgența adoptata vineri seara de catre Guvern . Mai exact, cei peste 7 milioane de romani care contribuie de 10 ani…

- Proprietarii de case vor putea accesa finantare de maximum 20.000 de lei pentru a instala panouri cu celule fotovoltaice de cel putin 3 kw, devenind astfel si producatori de energie electrica, odata cu lansarea Programului E-Sol, cel mai probabil in luna februarie 2019, a anuntat, marti, ministrul Mediului,…

- Bursa de pe Wall Street a deschis sedinta de joi in crestere, pe fondul semnalelor privind existenta unor progrese in discutiile dintre SUA si China pentru rezolvarea disputei lor comerciale. Indicele Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 0,20%, ajungand la valoarea de 24.575,86 puncte, in…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 29,43 miliarde de lei, respectiv 62,5-. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,9 miliarde de lei (18,93-). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,9 miliarde de lei, respectiv 8,31- din totalul…

- Cel mai așteptat eveniment de cumparaturi de catre romani, Black Friday, s-a incheiat cu o creștere de 30%. Promoții de Black Friday au avut peste 5000 de magazine online. Cele mai multe vanzari au fost realizate din categoriile de produse pentru casa și ingrijirea casei, electrocasnice mici, ingrijire…