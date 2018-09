Imbunatatiri pentru BMW i3 si i3 S: baterie de 42.2 kWh si autonomie de pana la 310 kilometri conform standardului WLTP

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de 10 ani, constructorul german demara "Project i", un program prin intermediul caruia BMW a dezvoltat sub-brandul i și a dat naștere modelelor i3 și i8. BMW a continuat investițiile in electro-mobilitate, iar astazi, nemții vin cu o serie de imbunatațiri pentru modelul i3. In 2013,…

- Ford a prezentat noul Transit Custom PHEV in cadrul Salonului de Vehicule Utilitare IAA din Hanovra, Germania. Noua versiune pregatita de constructorul american vine intr-o configurație hibrida in serie, roțile de pe puntea fața fiind puse in mișcare exclusiv de un motor electric. Cu ajutorul unui pachet…

- In luna mai, Kia a lansat Niro EV, versiunea electrica a SUV-ului cu același nume. In faza ințiala, modelul a fost disponibil doar pe piața din Coreea de Sud. In Europa, Kia schimba denumirea modelului, SUV-ul electric urmand sa fie comercializat sub numele de e-Niro. Totodata, repezentanții Kia vin…

- Mercedes-Benz a prezentat la Stockholm prima sa mașina cu emisii zero. Mercedes EQC este un SUV premium cu doua motoare electrice care genereaza in total 408 cai putere și un cuplu maxim de 765 Nm.

- Sono Motors, un start-up din Munchen inființat in 2016, a dezvoltat o mașina electrica, numita Sion, care integreaza mai multe panouri fotovoltaice in caroserie. Fondatorii firmei susțin ca Sion poate fi incarcata cu energie solara, cu energie electrica de la prizele convenționale sau cu energie de…

- Producatorul britanic de motoare Rolls-Royce a proiectat un sistem de propulsie pentru un taxi zburator si cauta parteneri pentru dezvoltarea unui astfel de vehicul, care ar putea fi lansat pe piata cel mai devreme la inceputul deceniului viitor, transmite Reuters, conform news.roRolls-Royce…

- O echipa de oameni de stiinta a reusit sa surprinda un moment rar: desprinderea unui aisberg lung de 6 kilometri de Groenlanda. Evenimentul a avut loc pe 22 iunie si nu a durat mai mult de 30 de minute. Jumatate de ora in care peisajul din zona s-a schimbat drastic. Inregistrarea facuta publica de oamenii…

- In timp ce tara are sub ape, doi tineri au pedalat 493 de kilometri prin ploaie pentru a sustine dreptul la viata al copiilor nascuti prematur. Acestia planuisera sa mearga cu bicicleta 1.000 de kilometri, insa vremea nu le-a permis.