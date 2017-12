Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general adjunct de la Gazprom, Alexander Medvedev, a declarat ca anul viitor grupul controlat de statul rus intentioneaza sa exporte spre Europa cel putin 180 de miliarde metri cubi de gaze naturale. Un astfel de volum ar fi al doilea cel mai mare din istoria companiei, dupa cel record…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- In timpul vizitei sale in Rusia, secretarul britanic de externe, Boris Johnson, intenționeaza sa faca o declarație dura in care sa acuze Moscova de destabilizarea situației din Europa și necesitatea incetarii acestor activitați, se arata in declarația ministrului, emisa in ajunul plecarii sale in Rusia,…

- Toate magistralele hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten au fost repuse in functiune inainte de miezul noptii, dupa explozia de marti, care a dus la inchiderea facilitatii, a anuntat Harald Stindl, unul dintre sefii companiei Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze, transmite…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține ca, daca nu ar fi fost modificarile fiscale, inflația ar fi fost puțin peste 2%. ”Daca m-aș raporta doar la modificarile fiscale ar insemna ca și la nivelul UE creșterea inflației e datorata modificarilor fiscale avute la nivelul UE. Dupa cum știți,…

- O explozie survenita marti dimineata la terminalul de gaze din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Explozia, ale carei cauze nu au fost deocamdata identificate, s-a produs la ora 8:45 (7:45 GMT) si a fost urmata de un incendiu. Compania Gas…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a afirmat, marti, la Berlin, ca relatiile cu SUA „nu vor mai fi niciodata aceleasi dupa Trump“ si a avertizat ca institutii precum Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite risca sa devina tot mai putin relevante, noteaza AFP si Deutsche Welle.

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Experții autohtoni dau asigurari ca norul radioactiv care provine de la o instalație de tratare a combustibilului din Rusia, unde ar fi avut loc un accident nuclear, nu prezinta pericol pentru sanatatea cetațenilor Republicii Moldova, informeaza CURENTUL. Solicitat de reporterul nostru,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca Summitul Parteneriatului Estic a confirmat caracterul iluzoriu al integrarii europene si a aratat ca dosarul Republica Moldova se afla in cel mai jos sertar al preocuparilor Europei.

- Dupa ce a negat luni de zile ca ar fi adevarat, Rusia a confirmat ca deasupra Europei a fost detectat un izotop radioactiv in cantitați mai mari decat ar fi normal. In septembrie 2017, mai multe agenții de monitorizare au detectat cantitați neobișnuite de radiații deasupra intregii Europe. Anumite națiuni…

Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian, a relatat joi revista germana Der Spiegel, citata de agenția DPA. Potrivit publicației,…

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- China vrea sa se apropie de Europa. Proiectul mamut Noul Drum al Matasii reflecta ambitiile economice si geopolitice ale Beijingului: Un pericol sau o sansa pentru economia germana? Sosele si sine de mii de kilometri intre Asia si Europa, porturi si aeroporturi, uzine electrice, gazoducte…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor de resort din Franța, Germania și Romania, context in care a reafirmat…

- Criza politica din Liban, pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudita, ar putea avea 'consecinte directe' asupra Europei printr-un nou aflux de refugiati, a avertizat joi, la Berlin, ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, transmite AFP. 'Destabilizarea Libanului (...) ar avea consecinte asupra…

- Un nor radioactiv, in Europa, arata ca un accident a avut loc, in ultimele saptamani, intr-o instalatie nucleara in Rusia sau Kazahstan, in ultima saptamana a lui septembrie, apreciaza Institutul francez de radioprotectie si siguranta nucleara (IRSN). Institutul a exclus joi ipoteza unui accident intr-un…

- „Pentru a justifica necesitatea transferului CAS de la angajator la angajat, va spun ca sunt 157.798 de angajatori care nu au platit CAS pentru angajatii lor, desi le-au fost retinuti banii din salarii. Este vorba despre doua milioane de angajati. Ordonanta aceasta este completata cu prevederea ca angajatorii…

- Seghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca presedintele american Donald Trump este impiedicat de oponentii sai sa-si exercite functia, in mod particular in ceea ce priveste cooperarea in domeniul securitatii cibernetice cu Moscova, informeaza site-ul agentiei de presa Tass. …

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Serbia dorește sa iși mențina echilibrul intre Rusia și Occident, a declarat joi ministrul de externe Ivica Dacic, intr-un interviu acordat agenției Reuters. Șeful diplomației de la Belgrad a respins cererea Statelor Unite de a alege una din parți. Luna trecuta, Hoyt Yee, adjunct al subsecretarului…

- O instanta din Paris a decis ca Abdelkader Merah a contribuit la pregatirea celor trei atacuri teroriste comise in orasul Toulouse la 11, 15 si 19 martie 2012. Fratele sau mai mic, Mohamed Merah, a revendicat in numele Al-Qaida asasinarea a trei militari si a patru evrei, intre care trei copii.…

- Rusia folosește Serbia pentru a destabiliza Balcanii de Vest, aceasta țara este un instrument pentru distrugerea Europei, susține ambasadorul Ucrainei in Serbia, Aleksandr Aleksandrovici, intr-un interviu acordat mai multor publicații sarbe, potrivit Balkan Insight. „Rusia pregatește mercenari sarbi…

Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, si omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discutie telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activisti ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agentia de presa dpa.

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, și omologul sau german Sigmar Gabriel au avut vineri o prima discuție telefonica oficiala dupa eliberarea, saptamana aceasta, a unor activiști ai drepturilor omului in Turcia, informeaza agenția de presa dpa. Potrivit purtatoarei de cuvânt…

- ESET si Kaspersky, doi dintre cele mai cunoscuti producatori de solutii de securitate, au emis fiecare cate un comunicat prin care avertizeaza tarile din Europa de Est cu privire la raspandirea unui nou malware. Numit BadRabbit, acesta se raspandeste in prezent in Rusia, Ucraina si tarile…

- Aceasta decizie a fost luata in cadrul Congresului Partidului comunist chinez, ce se desfasoara o data la cinci ani. In acest for se stabileste directia de actiune a tarii pentru urmatorii cinci ani. In urma acestui congres, Xi Jinping a reusit sa-si consolideze puterea in interiorul partidului,…

- Autoritatile din regiunea kurda au precizat ca au luat aceasta decizie pentru a ”preveni alte violente si confruntari”. ”Continuarea luptelor nu va aduce victoria niciunei parti, dar va conduce tara spre dezordine si haos”, se arata intr-un comunicat al Guvernului regional kurd, adaugand…

- Vineri, presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, l-a mandatat pe Sebastian Kurz, al carui partid s-a clasat pe primul loc in alegerile parlamentare (31,5% dintre voturi), sa formeze noul guvern de la Viena. "Austrienii asteapta formarea rapida a unui guvern puternic si stabil care…

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- Vladimir Putin crede ca sustinerea separatismului de catre unele state europene si situatia din Kosovo au declansat amplificarea tendintelor separatiste, care au avut ca rezultat criza din regiunea spaniola Catalonia, potrivit Mediafax. "Privind situatia din Catalonia, am vazut condamnarea…

- Sustinerea separatismului de catre unele state europene si situatia din Kosovo au declansat amplificarea tendintelor separatiste, care au avut ca rezultat criza din regiunea spaniola Catalonia, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, relateaza site-ul agentiei Tass. "Privind situatia…

- Kolinda Grabar-Kitarovic, presedintele Croatiei, a declarat, miercuri, ca tara sa ar putea intermedia cooperarea dintre Rusia, Uniunea Europeana si NATO, adaugand ca deteriorarea relatiilor dintre Occident si Rusia ar avea efecte directe asupra securitatii europene, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta), condus de Sebastian Kurz, se claseaza pe primul loc, cu un scor cuprins intre 30 si 33% dintre voturi in cadrul scrutinului de duminica, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Partidul Libertatii (FPO) a obtinut 27,6% dintre voturi. Popularitatea…

- Potrivit surselor citate, Carles Puigdemont trebuie sa raspunda pana luni, 16 octombrie, la ora 10.00, daca a proclamat ori nu independenta Cataloniei. In cazul in care premierul Cataloniei va raspunde afirmativ, Madridul ii va acorda un termen suplimentar, pana pe 19 octombrie, pentru a reveni…

Disputa intre guvernul spaniol si liderii catalani cu privire la eforturile de independenta ale regiunii poate fi solutionata exclusiv prin discutii purtate in cadrul oferit de Constitutia Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters.

- Disputa intre guvernul spaniol și liderii catalani cu privire la eforturile de independența ale regiunii poate fi soluționata exclusiv prin discuții purtate in cadrul oferit de Constituția Spaniei, a indicat miercuri ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, transmite Reuters. 'O declarare…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Uniunea Europeana ar fi trebuit sa se preocupe de restabilirea securitații continentului european și a populației europene in loc sa critice incontinuu anumite state membre, a spus ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, dupa participarea sa la o reuniune ministeriala a statelor membre ale NATO…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat joi ca este momentul ca Europa sa fie gandita ca un continent fara centru si fara periferie, adaugand ca liderii romani discuta modalitati prin care tara noastra sa devina unul dintre membri refondatori ai Uniunii Europene, informeaza agerpres.ro. …

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, sâmbata, la Adunarea Parlamentara NATO, referindu-se la situatiile din Kosovo, Catalonia si Kurdistan, ca este ilegala fragmentarea unei tari fara negociere cu statul respective, relateaza Mediafax. ”Pozitia noastra cu privire…

- La eveniment participa peste 50 de delegatii parlamentare nationale ale statelor membre si statelor cu statut de asociat, de partener regional si mediteranean asociat si de observator, precum si invitati din Romania si din strainatate. Discutiile se vor axa pe teme de actualitate privind securitatea…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat joi ca este momentul ca Europa sa fie gandita ca un continent fara centru și fara periferie, adaugand ca liderii romani discuta modalitați prin care țara noastra sa devina unul dintre membri refondatori ai Uniunii Europene. "Dialogul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Statele Unite ca încurajeaza “provocari sângeroase” împotriva trupelor rusești și ale regimului din Siria care lupta contra impotriva teroriștilor islamiști, informeaza Press TV. Într-un…