Îmbunătățirea calității aerului. ALDE București, anunț „Definirea așa-numitului „inel median" al Capitalei ca „Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului" și restricționarea accesului autovehiculelor cu norma de poluare pana la Euro 4, prin impunerea achitarii contravalorii vinietei „Oxigen" sunt masuri pe care administrațiile locale din mari orașe ale Uniunii Europene le-au adoptat pe scara larga in ultimii 10 ani. In aceste orașe, masurile de acest tip și-au dovedit din plin eficiența, aerul devenind mult mai respirabil in zonele vizate de restricții”, se precizeaza intr-un comunicat de presa. „In același timp, consilierii ALDE considera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

