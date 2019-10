Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a inceput pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. In perioada 11-15 octombrie, la Iași, pe langa moaștele Cuvioasei Parascheva, peșerinii se vor putea inchina și la moaștele Sfantului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, din Insula Corfu, Grecia

- Vineri dimineata, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost scoase din catedrala si au fost depuse pe platoul din fata Caminului preotesc „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" pentru inchinare. In jurul orei 6:00, un sobor de preoti condus de Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iasilor,…

- Mii de pelerini sunt așteptați incepand de astazi la Iași pentru a se inchina la moaștele Sintei Parascheva. Pelerinajul cu ocazia hramului Sfintei Parascheva se desfașoara in intervalul 11-15 octombrie.

- Avand in vedere numarul mare de pelerini care vin in municipiul Iasi cu trenul, pentru a participa la sarbatoarea Sfintei Parascheva, politistii de la transporturi transmit cateva recomandari pentru a preveni victimizarea in perioada calatoriei cu trenul, mai ales cand aceasta se efectueaza noaptea.…

- Mama Alexandrei Maceșanu a ajuns la capatul puterilor. De peste doua luni sper ca acest coșmar sa se termine, iar fata ei sa ajunga in siguranța acasa. Femeia crede in continuare ca adolescenta traiește, deși Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o, la inceputul anchetei crimelor din Caracal.

- Pelerinii veniti la Iasi la hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi directionati pe urmatorul traseu, in functie de numarul acestora: Splai Bahlui Mal Stang (unde vor fi parcate si autocarele) - str. Alexandru Ipsilanti Voda - str. Sf. Petru Movila - str. Closca - str. Mitropoliei (str. arh. G. M.…

- Zeci de mii de persoane sunt așteptate saptamana viitoare la Iași, la Hramul Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Peste 90% din camerele hotelurilor și pensiunilor din oraș sunt rezervate, iar unele dintre ele nu mai au locuri disponibile de cateva luni, potrivit Mediafax.Și in acest…

- In mai putin de doua saptamani incepe cel mai mare pelerinaj religios din tara noastra, cel la moastele Sfintei Parascheva de la Iasi. Cei care vor sa ajunga acolo, si sunt cu siguranta multi, trebuie sa stie ca aproape 90% din locurile de cazare din tot judetul sunt deja rezervate.