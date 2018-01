Îmbrăţişază-ţi copilul şi se va dezvolta armonios Oxitocina este un hormon cunoscut si sub denumirea de „molecula dragostei” si are un rol covarsitor in primul tip de relatie pe care copiii nostri trebuie sa-l dezvolte: relatia cu mama. Studiile din domeniu au aratat ca modul in care mamele vor interactiona cu bebelusii nu numai in timpul sarcinii, cat si dupa nastere, va influenta considerabil modul in care acestia vor putea dezvolta atasamente cu cei din jur. De exemplu, un studiu efectuat pe un grup de 62 de femei, atat in timpul primului trimestru de sarcina, cat si in ultimul trimestru si la o luna dupa nastere, a demonstrat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- FELICITAT… Pentru modul in care s-a comportat in timpul codului portocaliu de ninsori viscolite, de joi, prefectul judetului Vaslui a fost evidentiat la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, remarcandu-se faptul ca Vasluiul a avut cei mai rapizi termeni de interventie, in timpul viscolului.…

- Saxo Bank, specialistul online în tranzacționare multi-active și investiții, a publicat perspectivele sale trimestriale pentru piețele globale și ideile cheie de tranzacționare pentru Q1 2018, concentrându-se asupra bulelor: modul în care se formeaza și modul în care acestea…

- Fostul sef al Politiei Romane Bogdan Despescu, demis miercuri de catre premierul interimar Mihai Fifor, le-a transmis colegilor sai un mesaj la final de mandat, in care spune ca eforturile Politiei Romane de a creste gradul de siguranta pentru cetateni prin reducerea criminalitatii in toate domeniile…

- Din acest an, mamele vor ridica o indemnizatie unica la nastere mai mare. Noua alocatie va fi de 5645 de lei, in crestere cu 345 de lei. Ministerul Sanatatii si Muncii preconizeaza ca ajutorul va ajunge in 2018 la 35 de mii familii.

- Astazi este comemorat marele poet Mihai Eminescu. Acesta s-a nascut la 15.01.1850 la Ipotesti sau Botosani. Studiile liceale le urmeaza la Cernauti, apoi audiaza cursuri preferentiale la Viena si Berlin. A activat sporadic ca director al Bibliotecii Centrale din Iasi, revizor scolar, apoi impreuna cu…

- Povești parca desprinse dintr-o alta lume. Comportament inumat din partea lucratorilor medicali, tratament incorect, neglijența și neprofesionalism care a dus la traume psihologice, copii nascuți cu probleme și chiar pierderea copiilor, toate au fost povestite cu durere de catre femeile care au avut…

- Constantin Andriuca, antrenor de juniori la Pandurii Targu Jiu, a vorbit despre lipsa de conditii din fotbalul gorjean. „Sunt trei ani de cand ne-au fortat sa iesim de pe terenul sintetic, au intrat cu buldozerul in el, ca &ic...

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și monitorizeaza modul de soluționare a cazului semnalat de presa privind decesul unui bebeluș la doua zile de la naștere, in Spitalul Cuza Voda din Iași Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a inițiat o serie de demersuri și monitorizeaza modul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si monitorizeaza modul de solutionare a cazului semnalat de presa privind decesul unui bebelus la doua zile de la nastere, in Spitalul Cuza Voda din Iasi Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, a initiat o serie de demersuri si monitorizeaza modul de solutionare…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a exprimat cu…

- Temperaturile de primavara bat in retragere. Meteorologii prognozeaza pentru acest inceput de saptamana pana la opt grade Celsius. De maine, zilele vor deveni mai reci. In nordul țarii valorile termice vor oscila intre zero și trei grade cu plus și vor fi ploi slabe.

- Urmareste aceste semnale de alarma si daca le-ai sesizat in relatia ta, e timpul sa iei o decizie foarte importanta. Simti nevoia sa rescrii sms-urileAi senzatia ca scrii pentru cel mai important ziar din tara atunci cand vrei sa-i trimiti un mesaj jumatatii tale. Scrii, stergi,…

- Simona Halep, romanca noastra numarul unu in clasamentul WTA a reușit sa fca din nou spectacol, vineri, cand s-a calificat in finalele de la simplu și de la dublu ale turneului de la Shenzhen. Modul in care a a parut imracata a starnit insa controverse.

- Simona Halep, romanca noastra numarul unu in clasamentul WTA a reușit sa fca din nou spectacol, vineri, cand s-a calificat in finalele de la simplu și de la dublu ale turneului de la Shenzhen. Modul in care a a parut imracata a starnit insa controverse.

- Joi seara, la ora 21.39. Garda Nusfalau si SVSU Crasna, din cadrul ISU Salaj, au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Mal. Interventia pompierilor a fost ingreunata de un drum impracticabil, la aproximativ 600 m de locul interventiei echipajele s-au deplasat pe jos. Cauza probabila…

- Preferința pentru folosirea mainii stangi sau a mainii drepte incepe in pantece, in jurul celei de-a opta saptamani de sarcina, conform ultimelor studii. Acest lucru nu are legatura cu genetica și nici cu activitatea creierului, ci totul incepe in maduva spinarii.

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul comandamentului privind fluidizarea traficului, ca vehiculele RATB vor fi dotate cu sisteme GPS, care vor calcula timpii de asteptare in statii.

- Un bebeluș a murit la doar trei ore dupa naștere. Incidentul a avut loc în Marea Britanie, în urma cu patru ani, însa parinții au încercat în tot acest timp sa afle ce s-a întâmplat cu fiul lor în timpul operației de cezariana. În timpul…

- Cercetatori de la Universitatea din Missouri au dat spre informare presei rezultatul studiului lor, anume ca stilul autoritar, sever, de tipul "dam directive copilului" are o influenta directa asupra evolutiei celui mic. Modul de a da directive copilului, prin care mamele vor sa detina controlul…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Zhanna Veber, o prezentatoare TV din Rusia, a fost impuscata mortal de sotul ei, in urma unei certe legate de custodia copilului lor, scrie evz.ro.Copilul de numai 9 ani a fost martorul scenelor oribile.

- Oamenii de pretutindeni de pe glob cred cu tarie in unele superstitii ce tin de iesirea dintr-un an si intrarea in noul an. Ideea de baza care ne dirijeaza pe toti de Revelion si in prima zi a noului an este ca asa cum se intampla evenimentele din acea noapte dintre ani si de a doua zi, asa iti va…

- Bunatatile alimentare iti fac cu ochiul asa ca este usor sa mananci mai mult decat este necesar. Si, din nefericire, acum este mai usor sa vorbesti de autocontrol decat sa-l si aplici. Oare de ce mancam atat de mult si de ce asta ne face sa ne simtim inconfortabil? Din punct de vedere fizic…

- Un politist local de la Serviciul Paza a decedat astazi la spitalul judetean dupa ce a fost preluat de Ambulanta chiar de la sediul Politiei Locale. Barbatul se afla la instruirea de dinaintea intrarii in tura. La un moment dat i s-a facut rau si a picat efectiv din picioare. Colegii au incercat sa…

- Actorul american Michael Douglas a devenit pentru prima data bunic la varsta de 73 de ani. Viviane Thibes (38 de ani), partenera de viata a fiului cel mare al starului hollywoodian, Cameron Douglas, a nascut, luni, o fetita.

- Mirela Boureanu Vaida a fost enervata de tonul unui barbat intervievat in timpul emisiunii "Acces direct". Barbatul nu si-a aratat fata in timpul interviului, insa faptul ca a ridicat vocea a deranjat-o pe Mirela Vaida.

- Aceasta are o alta varianta: "Incheiasem conturile cu Maxi Lopez inainte sa il cunosc. Am avut incredere foarte mare in Mauro. Altfel, nu i-as fi facut cunostinta cu copiii mei. Stiam ca va fi ceva serios. Timpul are grija de tot. Relatia mea cu Maxi e mai relaxata acum. Am sarbatorit impreuna ziua…

- Coreea de Sud doreste ca Beijingul sa-si ceara scuze formal dupa ce un fotojurnalist sud-coreean a fost batut de zeci de gardieni chinezi, in timp ce incerca sa surprinda o vizita de stat...

- Chris Rea, interpretul hit-ului „Driving home for Christmas”, s-a prabușit pe scena in timpul unui concert susținut la Oxford, in Marea Britanie. Muzicianul in varsta de 66 de ani, care in prezent este spitalizat și se afla intr-o stare stabila, și-a anulat concertele programate in perioada urmatoare,…

- De ce se trezește noaptea? De ce nu adoarme? Cat ar fi indicat sa doarma? Somnul bebelușului este un subiect extrem de important pentru parinți, care naște nu doar intrebari, ci și multe motive de ingrijorare. Pampers vine in intampinarea acestora cu o noua campanie, invitandu-i sa spuna Nani, nani,…

- Vremea rece este o adevarata incercare pentru soferi, prea putini fiind dispusi sa iroseasca minute bune pentru a curata gheata de pe parbriz sau sa astepte dezaburirea geamurilor. Cateva trucuri verificate vor face ca lucrurile sa mearga mult mai repede.

- Sapte evenimente soldate cu trei decese si sase cazuri de incapacitate temporara de munca au fost raportate, in noiembrie, catre Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Caras-Severin. Ulterior, dupa finalizarea cercetarilor, se va stabili daca a fost sau nu vorba despre accidente de…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21, in Bucuresti, in zona Palatul…

- In urma cu un an, in timpul campaniei electorale pentru parlamentare, vasluienilor li se promiteau ”locuri de munca, locuri de munca, locuri de munca”. Timpul a trecut, iar astazi constatam ca județul nostru ramane printre fruntașii naționali in privința șomajului. Lipsa investitorilor și restrangerea…

- Un politist din Trupele Speciale este in coma dupa ce a fost taiat cu sabia in timpul unei perchezitii. I-a fost despicat capul. Omul legii efectua alaturi de colegii sai perchezitii care aveau la baza un dosar de trafic de droguri. Sangerosul atac s-a petrecut in aceasta dimineata in Radauti. Oamenii…

- Țeapa de proporții (vorbim despre 723.000 de euro) data de fostul dealer autorizat Suzuki din Timișoara – Sara Motors – a dus peste 70 de oameni in pragul disperarii. In ediția din 13 octombrie a „Renașterii banațene”, in articolul intitulat „Cateva zeci de timișoreni țepuiți apeleaza la onoarea japoneza”,…

- Timpul de consultare mai scurt a fost asociat cu o stare de sanatate precara in ceea ce-i privește pe pacienți și cu epuizare profesionala in ceea ce-i privește pe medici, explica dr. Greg Irving de la Universitatea Cambridge din Marea Britanie și colegii sai intr-un raport publicat online la 8 noiembrie…

- Aici, valorile si simbolurile nationale sunt cioplite in fibre de lemn care dainuie peste timp. Si ajung in toate colturile lumii, vorbind despre Romania intr-un fel in care doar mesterii maramureseni ai lemnului stiu sa o faca.

- Un puternic incendiu izbucnit in timpul nopții trecute a facut pagube importante intr-un bar cu restaurant din comuna Mihaileni. La fața locului au intervenit cu doua autospeciale pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de ...

- O femeie din Canada susține ca a fost salvata de cainii pe care ii plimba, dupa ce s-a ranit și a ramas timp de trei zile intr-o zona izolata. Patrupedele au stat tot timpul langa ea și i-au ținut de cald, relateaza The Telegraph. Annette Poitras, in varsta de 56 de ani, a ieșit cu trei caței la plimbare…

- Consumul de aspirina și paracetamol in timpul sarcinii crește riscul apariției paraliziei cerebrale, arata un studiu realizat de cercetatorii din Copenhaga. Nou-nascuții au de aproape doua ori și jumatate mai multe șanse de a suferi de o starea incurabila, care este cauzata de o leziune cerebrala și…

- De cand a ieșit din lumina reflectoarelor, viața Andreei Raicu s-a schimbat total. Bruneta nu duce dorul vreunei emisiuni și este mulțumita cu ceea ce face. Au trecut nu mai puțin de 20 de ani de cand Andreea Raicu iși incepea cariera in televiziune, devenind apoi una dintre cele mai cunoscute prezentatoare…

- La prima ediție a Targului de Cariere Alba Iulia au participat 1.000 de persoane, peste 20 de companii și organizații, iar in timpul evenimentului de recrutare s-au depus 650 de CV-uri, cu o medie de 42 de CV-uri la fiecare stand. VCST Automotive Production Alba este compania participanta care a acceptat…

- Pentagonul a declansat o ancheta pentru a determina daca trei angajati militari ai Casei Albe au avut „contacte necorespunzatoare“ cu femei straine in timpul recentelor calatorii ale lui Donald Trump in Asia, scrie Washington Post.

- Este un lucru normal si, in cele mai multe cazuri, sanatos. Modul in care se cearta cuplurile creeaza probleme si duce la complicarea si inveninarea lucrurilor. Un studiu realizat la Universitatea din California a descoperit ca modul in care te comporti in timpul conflictului dezvaluie multe atat…

- In SUA, boala Alzheimer este singura cauza de deces in top 10 care nu are un tratament semnificativ. Cu toate acestea, oamenii de stiinta nu au reusit inca sa gaseasca o solutie eficienta pentru a trata aceasta boala. Pentru acest lucru, miliardarul Bill Gates are cateva idei care ar ajuta medicina…

- La o prima vedere am putea avea impresia ca întrebarea “ce este timpul&" nu prea are sens, întrucât toti suntem familiarizati cu aceasta notiune, toti suntem afectati de timp si avem impresia ca semnificatia lui

- Un obicei ciudat se raspândește în comunicatea chinezeasca din Marea Britanie. Mamele se închid în casele lor timp de o luna, dupa naștere, pentru a proteja copilul de microbii din exterior.