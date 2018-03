Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Spaniola de Rugby (FER) a anuntat ca va depune o reclamatie la Rugby Europe pentru a se analiza arbitrajul lui Vlad Iordachescu la meciul dintre echipa Spaniei si cea a Belgiei, scor 18-10 pentru belgieni, rezultat de care a beneficiat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala.“FER…

- CALIFICARE… Nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea directa la Cupa Mondiala din Japonia. “Stejarii” au pierdut in Georgia, 16-25, dar esecul Spaniei pe terenul Belgiei (10-18), a trimis Romania la turneul final. Din lotul Romaniei au facut parte si barladenii Cristi Chirica si Robert Neagu.…

- Romania a obținut azi calificarea la Campionatul Mondial de Rugby. Deși au pierdut cu Georgia, 16-25, "stejarii" au beneficiat de ajutorul Belgiei, care a invins surprinzator in Spania, 18-10. Ibericii au fost extrem de revoltați la finalul partidei din cauza faptului ca meciul decisiv cu Belgia a fost…

- Romania s-a calificat miraculos la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, dupa ce Belgia - Spania s-a terminat cu o surpriza imensa, 18-15 pentru gazde, dar biletele pentru Japonia nu au fost obtinute fara scandal! La finalul partidei de la Bruxelles, jucatorii Spaniei au sarit sa-l bata pe Vlad Iordachescu,…

- Santiago Santos, selectionerul echipei de rugby a Spaniei, a acuzat arbitrajul "tendentios" al romanului Vlad Iordachescu, in cursul meciului pierdut surprinzator de iberici duminica, la Bruxelles (10-18), informeaza presa spaniola. "Astazi nu a pierdut Spania, astazi a pierdut rugby-ul",…

- Deși Romania pierduse trofeul „Rugby Europe International Championship”, dupa 16-25 cu Georgia (la Tbilisi), RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP 2018 League Table P W D L P+/- Pts Georgia 5 5 0 0 188/35 23 Romania 5 3 0 2 198/80 15 Spain 5 3 0 2 146/74 13 Russia 5 2 0 3 142/84 11 Belgium 5 2 0 3 106/182 9 Germany…

- Nationala Romaniei de rugby a castigat sambata penultimul meci din actualul sezon al Campionatului European de Rugby, 62 – 12 in fata Belgiei, dar mai are de muncit pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, din Japonia, din cauza meciului pierdut in Spania. Din primul XV au lipsit ...

- Naționala de rugby a Romaniei nu a avut probleme in jocul cu Belgia, de la Buzau, scor 62-12 (29-5), in etapa a 4-a a Rugby Europe International Championship.RUGBY. „Stejarii” s-au impus lejer in fața Belgiei. Cum se mai poate califica Romania la CM din Japonia

- Selectionata de rugby a Romaniei invins, sambata, la Buzau, echipa Belgiei, scor 62-12 (29-5), in etapa a patra a Rugby Europe Championship.Dupa acest joc, Stejarii mai au programata o confruntare cu Georgia (18 martie, Tbilisi), scrie news.ro. Stejarii se pot califica la Cupa Mondiala…

- Fostul selectioner al nationalei de rugby a Africii de Sud, Allister Coetzee, va prelua functia de antrenor principal al echipei Canon Eagles, care evolueaza in prima liga a Japoniei, a anuntat Federatia de rugby de la Tokyo. Coetzee, 54 de ani, a mai antrenat o grupare nipona, Kobe Kobelco Steelers,…

- • Partida are loc pe Stadionul “Gloria”, de la ora 13,00 Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Sambata, de la ora 13,00, ,,Stejarii” vor intalni, la Buzau, reprezentativa Belgiei, in a patra partida din Rugby Europe International Championship…

- Talonerul nationalei de rugby a Romaniei, Eugen Capatana, spune ca partida de sambata contra Belgiei va fi inca un pas pe care tricolorii il vor face pe drumul spre calificarea la CM 2019 din Japonia. ''Meciul cu Belgia va fi inca un pas spre Cupa Mondiala. Mergem la victorie,…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia 2019. Stejarii vor intalni pe 3 martie, la Cluj, pe Stadionul Cluj Arena (ora 16:00), Rusia, in etapa a treia a Rugby Europe Championship.

- Selectionerul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat ca ''stejarii'' isi vor juca in continuare sansele pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2019, in ciuda esecului neasteptat suferit in fata Spaniei. "Vom juca in continuare pentru calificarea…

- Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata duminica la Madrid, tricolorii pastrand doar sanse teoretice de a se mai califica la Cupa Mondiala din 2019 din…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat duminica, intr-o scurta conferinta de presa dupa infrangerea ''Stejarilor'' in fata Spaniei, ca nu a fost surprins de agresivitatea gazdelor ci de faptul ca tricolorii nu au jucat. ''Astazi…

- Presedintele FRR, Alin Petrache, spune ca in ciuda infrangerii suferita in fata Spaniei, nationala de rugby a Romaniei va continua sa lupte pentru a ajunge la CM 2019 din Japonia. ''Sansele de calificare directa la Cupa Mondiala din Japonia au scazut foarte mult, dar vom lupta…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, a anuntat echipa pentru meciul de duminica impotriva Spaniei, din Rugby Europe Championship, care conteaza si pentru califcarea la Cupa Mondiala din Japonia. Merita remarcat faptul ca, in primul XV al Stejarilor se regaseste Catalin Fercu, care…

- Capitanul nationalei de rugby a Spaniei, Jaime Nava, spune ca partida de duminica, impotriva Romaniei, va fi una ''istorica'' pentru echipa sa, care se poate apropia foarte mult de calificarea la Cupa Mondiala din 2019. Intr-o declaratie de presa, Nava a recunoscut importanta…

- Nationala de rugby a Romaniei continua campania de calificare la Cupa Mondiala din Japonia, duminica, 18 februarie, la Madrid, "stejarii" urmand sa intalneasca Spania, de la ora 13:45 (ora Romaniei) in etapa a doua a Rugby Europe Championship.

- Stelian Burcea, jucatorul de linia a treia a nationalei de rugby a Romaniei, cel care poarta banderola de capitan atunci cand titularul Mihai Macovei lipseste, spune ca partida de duminica, impotriva Spaniei, din REIC 2018, este decisiva in privinta calificarii ''Stejarilor'' la CM 2019…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT 1 Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul romanesc, deoarece echipa nationala a Romaniei are sansa de a se califica pentru Cupa Mondiala, a declarat antrenorul Lynn Howells. ROMANIA-GERMANIA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT…

- Romania, la Cupa Mondiala. Anul acesta este unul foarte important pentru rugby-ul romanesc, deoarece echipa nationala a Romaniei are sansa de a se califica pentru Cupa Mondiala, a declarat antrenorul Lynn Howells. Acesta a participat, vineri, la o conferinta de presa, inaintea meciului de sambata cu…

