- USR a depus, miercuri, la Senat un proiect de lege pentru imbunatatirea si extinderea procedurii de vot prin corespondenta. Initiativa vizeaza utilizarea serviciilor postale de toti romanii cu drept de vot din Diaspora, indiferent daca locuiesc cu forme legale sau nu.

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, inchis la Penitenciarul Aiud din iunie 2017, a depus o noua cerere de liberare conditionata. Solicitarea a fost inregistrata la Judecatoria Aiud in data de 27 martie si ar urma sa fie analizata in 8 mai 2018.

- Un Consilier local din Corjeuti, fost membru PDM, care acum o luna a lovit mortal cu masina un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru „incalcarea regulilor de securitate a circulatiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de catre persoana care conduce mijlocul de transport, savarsita…

- Tomasz Komenda este un polonez care a petrecut 18 ani in spatele gratiilor, fara sa fie vinovat de fapta pentru care a fost condamnat la 25 de ani de inchisoare. Joi, instanța a decis sa il elibereze pe barbat, dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca acesta nu ar fi putut comite fapta…

- Un alt proiect legislativ, initiat de Liviu Dragnea in 2015, dar care s-a blocat in Camera Deputatilor, ar putea fi reactivat pentru a sanctiona contraventional defaimarea. Actul stabilea amenzi care puteau ajunge la 30.000 de lei - in cazul unei persoane sau 60.000 de lei - in cazul unui grup social.…

- Persoanele care nu se prezinta la comisiile parlamentare de ancheta si cele care nu furnizeaza informatiile solicitate, documentele sau mijloacele de proba detinute acestor foruri risca inchisoare sau amenda, potrivit unei propuneri legislative a unor parlamentari PSD si care a fost depusa la Senat,…

- Presedintele Partidului Liberal (PL) din Republica Moldova, Mihai Ghimpu, a anuntat marti ca deputatii grupului liberal au inregistrat in parlamentul de la Chisinau un proiect de lege privind Declaratia de Unire a Republicii Moldova cu Romania, relateaza portalul Agora.md, preluat de Agerpres.

- Parlamentari PSD, UDMR, PNL si PMP vor ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de CJ sa primeasca pensii speciale, cuantumul indemnizatiei pentru limita de varsta urmand sa fie suportat din bugetele locale ale UAT si platit de acestea, potrivit unui proiect de lege, scrie ...

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a depus la inceputul unii martie un proiect de lege de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, care vizeaza reducerea duratei proceselor, se arata intr-un comunicat de presa transmis luni de Cazanciuc.

- Tudorel Toader, ministrul justiției, a propus ca el sa fie cel care il numește pe procurorul european, potrivit unui proiect de lege privind instituirea Parchetului European (EPPO), publicat pe site-ul ministerului.

- Violul comis asupra unui copil ar trebui pedepsit cu inchisoare pe viata, asa cum este in cazul crimei. In Parlament este depus un proiect de lege care cere acest lucru. Unul dintre motive este ca cei care agreseaza copiii ies din inchisori si recidiveaza.

- Un proiect legislativ prin care propune introducerea obligativitatii acordarii de burse pentru elevi, a fost inițiat de Liviu Pop. Acest lucru ar stimula elevii sa fie mai competitivi, dar ar ajuta si elevii defavorizati, a motivat senatorul PSD. „Consideram ca este necesara o interventie in sensul…

- Deputatul PMP, Marius Pascan, a initiat un proiect legislativ prin care propune renuntarea la ora de vara, motivand ca aceasta are efecte negative asupra sanatatii populatiei si ca perturba transportul feroviar si aerian.

- Deputații vor vota un proiect legislativ care prevede sanctionarea societatilor ce nu respecta depozitarea regulamentara a deseurilor prin obligarea curatarii terenului pe care au fost depozitate ilegal acestea si confiscarea masinilor de transport mai grele de 3,5 tone. Propunerea a fost respinsa recent…

- Tramvaiul 41 va fi deviat in zona Pietei Drumul Taberei (Piata Moghioros) pe o perioada de 16 luni, din aprilie anul acesta pana in iulie anul viitor, pentru lucrari la Magistrala 5 de metrou, au declarat reprezentantii Metrorex, potrivit economica.net.Proiect de senzatie pentru Romania: Un…

- Pedeapsa pentru viol ar putea deveni similara celei pentru crima, daca un proiect legislativ inițiat de un deputat va fi votat de Parlament. Documentul inregistrat la Senat prevede modificarea Codului penal, astfel incat pedeapsa pentru viol sa creasca, aceasta plecand de la 10 ani de inchisoare și…

- Deputatul PSD Tudor Ciuhodaru a depus un proiect prin care vrea modificarea Codului penal, astfel incat violatorii sa fie condamnati la mai multi ani de inchisoare, in cazuri grave ajungandu-se chiar la detentia pe viata. Concluzia deputatului: „Pedeapsa pentru viol devine similara celei pentru crima“.

- Britanicul Peter Humphrey, arestat și deținut intr-o inchisoare din China pe o perioada de doi ani, a dezvaluit pentru Financial Times experiența traita acolo. De asemenea, acesta a vorbit și despre faptul ca alaturi de colegii sai au lucrat la produse pentru mai multe companii producatoare…

- UDMR nu cedeaza in problema autonomiei Ținutului Secuiesc, iar in Parlament a fost depus un nou proiect legislativ in acest sens.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep: Ce a facut romanca la Cluj - anunt despre accidentare / FOTO Citește și: A inceput RAZBOIUL: Armata israeliana,…

- Autoritatea de Transport propune ca accesul in zona centrala a Bucureștiului sa fie permis doar mașinilor Euro 5 și Euro 6 și ca toate locurile de parcare semnalizate corespunzator in oraș sa fie cu plata.

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava.

- Consiliul Local Alba Iulia e convocat joi, in ședința extraordinara, pentru a dezbate și vota un proiect de hotarare privind retragerea normei de hrana pentru polițiștii locali din municipiu. Daca actul normativ va fi aprobat, angajații Poliției Locale Alba Iulia nu vor mai incasa, din aceasta luna,…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati joi, 8 februarie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu un singur proiect pe ordinea de zi: aprobarea retragerii normei de hrana pentru personalul Politiei Locale, proiect initiat de primarul Mircea Hava. Alba24 a anuntat inca de ieri ca politistii…

- I. TOTAL VENITURI = 4244 mii lei A) VENITURI PROPRII = 2959 mii lei Impozit cladiri PF = 57 mii lei Impozit teren PF = 282 mii lei Taxa mijloace de transport PF = 179 mii lei Impozit cladiri PJ = 135 mii lei Impozit teren PJ = 93 mii lei Taxa mijloace de transport PJ = 79 mii lei Impozit teren extravilan…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca va demara un proiect impreuna cu Registrul Auto Roman (RAR) in vederea adoptarii unui proiect prin care autovehiculelor grav avariate sa le fie suspendata automat ITP-ul (Inspectia Tehnica Periodica), scrie Gandul. In cazul unei masini care a…

- Depasirea pe linie continua, cauza celor mai grave accidente de pe soselele din Romania, ar putea sa nu mai fie sanctionata de Codul Rutier. Este dorinta unui parlamentar PSD, care a si depus un proiect de lege in acest sens.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus, in Parlament, un proiect de lege care prevede reducerea la jumatate a pedepselor pentru pedofilii care accepta castrarea chimica si interzice presei publicarea articolelor care instiga la violenta cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie.

- Proiect inedit in cea mai mare inchisoare din Serbia. Pentru a-i ajuta pe detinuti sa socializeze si sa se reintegreze mai usor odata ce vor fi eliberati, gardienii au amenajat un... adapost pentru cainii vagabonzi. Cei care se ocupa de animale sunt detinutii.

- La data de 1 februarie a.c.,politistii din Ocna Mures l-au identificat si retinut pe un barbat de 48 de ani, din Ocna Mures, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii. Potrivit IPJ Alba, barbatul a fost condamnat de Judecatoria Aiud, la executarea unei pedepse privativa de libertate…

- La data de 29 ianuarie a.c., politistii din Ocna Mures l-au depistat si retinut pe un barbat de 43 de ani, din comuna Noslac, posesor al unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Tribunalul Alba. Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de un an, 6 luni…

- FOTO: La intersecția de la Praktiker au loc numeroase accidente rutiere. Consilierii municipali ai PNL au depus un proiect pentru realizarea unui sens giratoriu pe șoseaua de centura, in zona Praktiker – OMV Petrom. Liberalii solicita Primariei Focșani sa amplaseze de urgența mai multe balize cu nisip…

- Comisia parlamentara care investigheaza alegerile prezidentiale din 2009 isi incheie activitatea. Maine va fi prezentat raportul final al activitatii comisiei. Timp de 8 luni, alesii au incercat sa afle daca prezidentialele din 2009 au fost sau nu fraudate. Parlamentarii au intampinat si probleme in…

- Cinci deputați ai Partidului Liberal, în frunte cu liderul formațiunii, Mihai Ghimpu, au depus în Parlament un proiect pentru ieșirea R. Moldova din Comunitatea Statelor Independente, scrie europalibera.org Potrivit inițiatorilor legislației, calitatea de membru în CSI…

- In nota de fundamentare care insoteste proiectul de HG privind acordarea alocatiei zilnice de hrana pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave, se mentioneaza faptul ca personalul imbarcat pe nave beneficiaza in prezent de alocatie de hrana in cuantum de 26,28 lei/zi/tura de 12 ore pentru…

- Un nou proiect de lege privind castrarea pedofililor va fi depus in Parlament, in contextul cazului polițistului care a abuzat doi minori, in Drumul Taberei. Inițiatorul este deputatul PSD Catalin Radulescu. El afirma ca a fost printre semnatarii propunerii legislative pe aceeași tema din 2014, care…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- Astfel, incepand de joi, 11 ianuarie 2018, pe linia 47, timpul de așteptare in stații va scadea, reducandu-se de la 20-23 de minute in prezent, la 10-11 minute. "Prin aceasta masura, calatorii din zonele Ghencea, Drumul Taberei și Cartierul Latin vor beneficia de o alternativa reala de transport…

- Un fost consilier local la Primaria Campulung, angajat la Agentia de Dezvoltare Regionala Sud – Muntenia, a fost condamnat la un an si 11 luni inchisoare cu suspendare si 300 zile amenda, in cuantum de 3.000 lei, pentru ca a inchis ochii la ilegalitatile savarste pe marginea unui proiect cu fonduri…

- Femeia a depus la Parchet, prin intermediul avocatei sale, mai multe documente din momentul in care era internata la psihiatrie in Spania, acolo unde a avut parte de un tratament. In aceste documente tutori ar fi fratele și tatal acesteia, adica cei doi ar fi trebuit sa aiba grija de ea și…