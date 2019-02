Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent a decis miercuri, la solicitarea grupului parlamentar al USR, care lunea viitoare sa fie chemat la "Ora Guvernului" ministrul de Finante, pentru a explica efectele OUG 114. Dezbaterea va incepe de la ora 16,00.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost invitat luni, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului", dezbatere politica in cadrul careia se va discuta despre efectele OUG 114/2018, potrivit Agerpres. Citește și: Marian Jean Marinescu sustine ca principala cauza a amanarii construirii…

- Ministrul Finanțelor se așteapta ca președintele Iohannis sa retrimita în Parlament bugetul pe 2019, pe care, de altfel, l-a și criticat în termeni extrem de duri. A recunoscut acest lucru într-o emisiune televizata.

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca poate avea trei consecinte declaratia ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, privind faptul ca ministerul de resort a decis sa nu se mai finanteze prin imprumuturi de la banci, ci sa foloseasca banii din rezerva de stat. "Eugen Teodorovici trebuie…

- Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a anuntat marti ca va recurge la rezerva de lichiditate (buffer) din Trezoreria Statului, care este menita sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale. Decizia a fost luata dupa ce ministerul a incercat sa imprumute fara…

- Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a anuntat, marti, ca va recurge la rezerva de lichiditate (buffer) din Trezoreria Statului, care este menita sa asigure finantarea tarii pentru cateva luni, in cazuri exceptionale.

