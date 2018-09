Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile surprinse marți dimineața pe Transfagarașan arata un peisaj arctic, la sfarșitul lui septembrie. Deszapezirea a inceput in forța marți dimineața pe Transfagarașan, unde se circula in condiții de iarna, pentru ca zapada are aproape 10 centimetri. Drumarii de la Districtul Balea acționeaza pe…

- Drumarii de la Districtul Balea au actionat, marti, pe Transfagarasan, cu un utilaj cu lama si au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul noptii, a nins, iar stratul de zapada a depasit si 10 centimetri, in anumite portiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marti dimineata, drumarii au inceput sa deszapezeasca Transfagarasanul, pe anumite portiuni ale soselei zapada viscolita depasind 10 centimetri, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov. „Colegii nostri de la Districtul Balea actioneaza pe Transfagarasan de azi dimineata cu un utilaj…

- Drumarii de la Districtul Balea au acționat, marți, pe Transfagarașan, cu un utilaj cu lama și au aruncat material antiderapant dupa ce, in cursul nopții, a nins, iar stratul de zapada a depașit și 10 centimetri, in anumite porțiuni, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit purtatorului de cuvant…

- A inceput sa ninga puternic in zonele montane. Drumarii au inceput marti dimineata sa deszapezeasca Transfagarasanul, pe anumite portiuni ale soselei zapada depasind 10 centimetri.

- Drumarii au inceput marti dimineata sa deszapezeasca Transfagarasanul, pe anumite portiuni ale soselei zapada viscolita depasind 10 centimetri, potrivit Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov. "Colegii nostri de la Districtul Balea actioneaza pe Transfagarasan de azi dimineata cu un utilaj…

- De aceasta data insa drumarii nu au mai fost luați prin surprindere, pentru ca la Districtul Balea exista un utilaj cu lama și raspanditor de sare care curața drumul (acționarea cu utilaje pe DN7C – Transfagarașan pe timp de noapte este interzisa prin lege). Astfel de fenomene pot sa apara in mai multe…

- Fenomen meteo anormal pentru aceasta perioada in Africa de Sud. In zona de sud-vest a tarii a cazut nins, fapt care i-a mirat pe locuitorii orasului Cape Town. Dimineata, stratul de zapada atingea 10 centimetri.