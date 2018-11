Stiri pe aceeasi tema

- Cativa muncitori de la o firma de constructii au fost filmati la Galati in timp ce golesc cu lopetile o groapa plina cu apa de ploaie si apoi o transporta cu o roaba pana la prima gura de canalizare. Operatiunea inedita are un scop: la final, un utilaj va asfalta terenul si va astupa groapa.

- Potrivit conducerii companiei, ucenicii vor fi pregatiti timp de 18 luni, in doua etape si vor lucra alaturi de mentori, integrati in echipe. Pe timpul scolarizarii ucenicii vor beneficia de toate drepturile salariale de care se bucura ceilalti angajati.

- O imagine simpatica a fost surprinsa de fotograful iesean Adrian Cuba. El a pozat un muncitor care urmarea exercitiile demonstrative ale militarilor in Copou, de Ziua Armatei. Muncitorul, cu lopata in spinare, este incadrat intre trei militari care au dus pusca la ochi. Poza a fost publicata pe pagina…

- Un autocar care transporta muncitori de la o fabrica din Cluj la Ocna Mureș a luat foc vineri noaptea, pe centura Valcele – Apahida. In autocar se aflau 29 de muncitori, aceștia fiind și cei care au anunțat șoferul ca iese fun din spatele autovehiculului. Deși pompierii din Cluj au intervenit rapid…

- Școlile din Capitala, dar și unitațile din câteva județe ale țarii vor fi închise, vineri, de Ziua Mondiala a Educației, ziua nelucratoare fiind prevazuta în contractul colectiv pe ramura, semnat de princiipalele confederații sindicale. De asemenea, în București,…

- Competitia KO sau a surprizelor, asa cum mai este cunoscuta Cupa Romaniei, isi desfasoara in aceasta saptamana faza 16-imilor, turul din care intra sa joace si echipele din Liga 1 Betano. 14 cluburi din prima liga, zece din esalonul secund

- Cel putin 11 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unui incendiu produs marti intr-un imobil pentru imigranti din orasul ceh Plzen, informeaza presa locala . Aproximativ 130 de persoane au fost evacuate din imobil, iar 11 au fost ranite, doua fiind in stare grava, informeaza agentia…

- Fata de anul trecut, culesul incepe cu doua saptamani mai devreme. Dr.ing. Alina Donici, directoarea Statiunii de Cercetare Viti-Vinicola Bujoru (cel mai mare producator de vinuri din judet), a facut un apel catre lucratorii interesati chiar si pe propria pagina de pe o retea de socializare.