Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de la clasa a VII-a B de la Scoala gimnaziala „Gheorge Bibescu“ din Craiova au avut o primire mai putin calduroasa la inceperea cursurilor. Caloriferele de la una din clase nu functionau si elevii s-au mutat intr-un laborator de biologie. Schimbarea nu a fost deloc pe placul administratoarei.

- Elevii de la clasa a VII-a B de la Scoala gimnaziala „Gheorge Bibescu“ din Craiova au avut o primire mai putin calduroasa la inceperea cursurilor. Caloriferele de la una din clase nu functionau si elevii s-au mutat intr-un laborator de biologie. Schimbarea nu a fost deloc pe placul administratoarei.

- Reprezentantii parintilor spun ca administratorul Scolii Gimnaziale „Gheorge Bibescu“ din Craiova, care i-a jignit pe elevi pentru ca s-au mutat din clasa lor intr-un laborator din cauza frigului, a procedat gresit, iar ceea ce a facut este un caz de incompetenta si de nedescris.

- Elevii unei clase de la Scoala gimnaziala "Gheorge Bibescu" din Craiova fost apostrofați de administratorul unitații de invațamant dupa ce s-au mutat in alta sala de clasa, deoarece in cea in care invațau nu mergeau caloriferele. Administratorul care a intrat peste elevi in timpul orei de Romana, ținuta…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj face ancheta la Scoala gimnaziala "Gheorge Bibescu" din Craiova, unde elevii unei clase a VII-a au fost jigniti de administratorul scolii, dupa ce, din cauza frigului din clasa, s-au mutat intr-o alta sala. Furioasa, administratora scolii a intrat la ora si a inceput…

- Urlete, jigniri si amenintari. Asta au auzit elevii unei clase din Craiova cand, la ora de romana, s-au mutat in laboratorul de biologie pentru ca in sala lor de curs nu functionau caloriferele. Administratoarea scolii a intrat peste copii, i-a apostrofat si le-a spus, tipand, ca nu merita conditii…

- Incident uluitor la o școala din Craiova, unde o eleva a fost agresata chiar de administratora școlii. Injuriile femeii și tipetele au fost filmate de colegii fetei, care au facut publice imaginile.

- Elevii de la clasa a VII-a B de la Scoala gimnaziala „Gheorge Bibescu“ din Craiova au avut o primire mai putin calduroasa la inceperea cursurilor. Caloriferele de la una din clase nu functionau si elevii s-au mutat intr-un laborator de ...