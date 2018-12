Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR Kelemen Hunor sustine ca motiunea de cenzura pregatita de Opozitie nu are cum sa treaca in acest moment, in conditiile in care mai lipsesc 52 de voturi. „Opozitia vrea sa guverneze cu adevarat? N-am avut o disucstie cu Ludovic Orban.

- Initiatorii motiunii ar putea primi un sprijin neasteptat din partea UDMR, daca vor da lamuriri cu privire la cateva aspecte legate de ce va urma dupa eventuala demitere a premierului Dancila. Astfel, potrivit presedintelui partidului, Kelemen Hunor, liderii Opoziției ar trebui sa raspunda pe cine…

- Seful social-democratilor, Liviu Dragnea, incearca sa utilizeze CCR ca instrument politic, considera presedintele USR, Dan Barna, in contextul sesizarii de catre Guvern la Curtea Constitutionala a unui posibil conflict in cazul remanierii de la Transporturi si Dezvoltare Regionala."Din pacate,…

- Eugen Tomac spune ca Opozitia a ratat doua momente potrivite pentru a depune motiunea de cenzura. „Noi din prima zi a acestei sesiuni parlamentare am propus sa initiem o motiune de cenzura, pentru ca societatea asta astepta, de exemplu, de la Opozitie. Dupa reprimarea populatiei intr-un mod…

- Liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a declarat la RFI ca nu l-a abordat nimeni de la PNL sau USR în ultima perioada, pentru obtinerea sprijinului Uniunii fata de motiunea de cenzura pe care Opozitia vrea s-o depuna.

- Motiunea simpla, initiata de USR si PNL, a fost citita marti in plenul Camerei Deputatilor. Opozitia ii cere demisia ministrului, caracterizandu-l drept „un ministru de nota 4”. Inaintea motiunii, ministrul a declarat, comentand titlul acesteia, ca probabil semnatarii sunt adeptii sistemului…

- Vor vota "dupa propria lor constiinta", a declarat Dragnea, referindu-se la votul deputatilor PSD asupra motiunii pe Justitie. "Nu le dau eu sugestii ca s-au tot dat din partea altora in legatura cu domnul Toader. Unii spun ca nu mai fie, altii spun neparat sa ramana si am zis ca cel mai bine…

- Camera Deputatilor a votat, in plenul de miercuri, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabileste criteriile exploatarii gazelor din Marea Neagra, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD a adaugat la Camera Deputatilor prevederi care au nemultumit atat partenerii de…