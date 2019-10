Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30.000 de pacienti din Uniunea Europeana au beneficiat in 2017 de un transplant de celule stem, cele mai multe cazuri de transplant fiind inregistrate in Germania (7.700), Franta (5.500), Italia (5.100) si Marea Britanie (3.800), arata datele publicate vineri de Eurostat, scrie agerpres.ro.…

- ​Tot mai mulți hackeri se concentreaza acum pe valorificarea vulnerabilitaților din lanțul de aprovizionare și, în special, pe mici furnizori de servicii care sunt folosiți pe post de ”cal troian” pentru a accesa ținte majore, arata un raport al Thales și Verint Raportul arata care…

- In discursul sau de la Strasbourg, presedintele francez a subliniat inca o data necesitatea de reformare a 'gestionarii fluxurilor migratorii' si a 'protectiei dreptului de azil'. 'Daca nu avem curajul sa privim in fata apelul la stapanirea (fluxurilor) exprimat de cetatenii nostri, daca nu avem…

- Deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, a cerut miercuri, intr-o declarație susținuta in Parlament, creșterea subvențiilor agricole alocate de la Uniunea Europeana și scutirea fermierilor de plata redevențelor pentru pașuni. In opinia deputatului bistrițean, statul roman ar trebui sa obțina…

- ''Aceasta masura ar avea un impact puternic asupra sistemului italian, avand in vedere modul in care industria noastra auto este integrata cu cea Germaniei'', a spus Conte liderilor G7, potrivit unui oficial italian prezent la discutii. La reuniunea la nivel inalt a G7 (format din Canada,…

- Intr-un oraș plasat sub o supraveghere fara precedent (13.200 de polițiști și jandarmi), Biarritz, are loc in aceste zile summitul G7, respectiv Grupul celor șapte state considerate a fi cele mai dezvoltate ale lumii (Statele Unite, Japonia, Germania, Regatul Unit, Franța, Canada și Italia). Meniul…

- Termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor pentru aceasta licitatie a fost marti, 30 iulie 2019, ora 15:00. In acest termen au fost depuse 5 oferte, dupa cum urmeaza: 1. Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) – SYSTRA (Franta) – METRANS Engineering SRL (Romania) 2. Asocierea Explan SRL (Romania)…

