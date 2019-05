IMAGINILE virale de la marele miting PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Asa cum ne-au obisnuit dupa aproape fiecare miting organizat de PSD, sustinatorii partidului au lasat si azi in urma lor, la evenimentul de la Iasi, mormane de gunoaie. Pancarte, pungi, ambalaje, sticle de apa sau suc, pahare, cutii si sticle de bere, pachete de tigari - toate acestea se puteau vedea…

- Cristian Ghineș, consilier independent de Bacau, spune ca in orașul sau, oamenii sunt urcați cu forța in autocare de reprezentanții PSD. Iata postarea sa pe Facebook: ”Vreo 10.000 de persoane din Bacau (printre care o gramada de profesori, funcționari și angajați la stat) sunt carate astazi cu forța…

- Iașul e in fierbere. De ieri, e un desant PSD a descins in capitala Moldovei ca sa pregateasca mitingul „de Ziua Europei”. Mașinile luxoase, cu numere de Ilfov, Bacau, Neamț, parcate in centru, au atras rapid atenția trecatorilor. Azi sunt așteptate cateva sute de autocare care sa aduca zeci de mii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a postat joi un mesaj pe Facebook prin care celebreaza 9 mai ca ziua independenței de stat a Romaniei, dar și ca ziua Europei. Dragnea și-a incheiat mesajul cu indemnul ”Ne vedem la Iași!”, avand in vedere ca PSD organizeaza azi, chiar in ziua summit-ului european de la Sibiu,…

- Liviu Dragnea va fi prezent la Iasi joi, 9 mai, la ieșirea in strada. Mitingul va avea loc in ziua in care la Sibiu are loc Summitul Uniunii Europene. Pe retelele de socializare sunt anuntate proteste anti-Dragnea, concomitent cu evenimentul PSD din Piata Unirii. Celebrul protestatar Sandu…

- "Celebram totodata, alaturi de țarile din intreaga Europa, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite asupra Germaniei naziste, care a incheiat razboiul pe continent, dar și momentul istoric in care a fost pusa piatra de temelie a Uniunii Europene - Familia din care facem parte de mai bine de 12 ani…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, sustine ca deputatul ALDE Varujan Vosganian a gasit o scuza “puerila“ cand a plecat de la evenimentul PSD de la Iasi, la care a fost prezent si Liviu Dragnea, adaugand ca el n-a fost invitat saptamana trecuta la un eveniment ALDE. Maricel Popa a spus, luni intr-o conferinta…

- Fostul minstru al Sanatații Vlad Voiculescu reacționeaza dur, pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea a spus, dupa participarea la Conferinta Judeteana a PSD Iasi, ca „Iohannis si ai lui sunt din ce in ce mai nervosi”, pentru ca „vad ca romanilor incepe sa le mearga bine”. Voiculescu susține ca Dragnea…